30 Jahre Donauinselfest: Spektakuläre Shows und sportliche Sensationen zum Staunen und Mitmachen!

30. Donauinselfest bringt Sport, Fun und Action für Groß und Klein

Wien (OTS/SPW) - Für alle Sportbegeisterten bietet das 30. Donauinselfest vom 21. bis 23. Juni das ultimative Fun & Action-Programm zum Ansehen und Ausprobieren. Von Trendsportarten wie Beachvolleyball und Mountainbike Freestyle über die Wiener Käfigmeisterschaft bis hin zu Segelregatten ist für jeden Geschmack etwas dabei! ****

Die PULS 4 Action & Fun-Insel bietet den BesucherInnen die Möglichkeit, bei Trendsportarten zuzusehen oder auch mitzumachen. Heuer erwarten sie zwei Highlights, die es noch nie in Österreich gegeben hat: ein Bike-Parcour in noch nie dagewesener Größe sowie ein schwindelerregender, mobiler Hochseilklettergarten. Eines der sportlichen Highlights der letzten Jahre, der spektakuläre Café Zero / "KRONE" Bag Jump, darf auch beim 30. Donauinselfest nicht fehlen.

Bike Show und Public Pump Track sorgen für Spannung

Mit Andi Brewi zeichnet ein internationaler Top-Fahrer der "Masters of Dirt" und ein "Wetten, dass ..."-Kandidat für die Planung und den Bau des Bike Parcours am Donauinselfest verantwortlich. Drei Mal täglich wird es spektakuläre Sprungshows mit einem internationalen Starterfeld sowie einen Pump Track zum Mitmachen für jedermann geben.

In zehn Meter Höhe Hindernisse überwinden - der Hochseilgarten

Der spektakuläre mobile Hochseilgarten kam im Herbst 2012 im Rahmen der TV-Show "Schlag den Raab" zum Einsatz und feiert nun auf dem Donauinselfest seine Österreich-Premiere. In einer Höhe von zehn Metern gilt es unterschiedlichste Hindernisse auf einer Gesamtlänge von 40 Metern zu absolvieren. Selbstverständlich sind alle TeilnehmerInnen gut gesichert und können ihrer Bewegungskreativität freien Lauf lassen.

Café Zero / "KRONE " Bag Jump - der Adrenalinkick für mutige BesucherInnen

Für alle Action-Fans gibt es auf dem 30. Donauinselfest wieder den legendären Café Zero / "KRONE" Bag Jump. Dieses gigantische Luftkissen wurde ursprünglich von Freestyle-SportlerInnen entwickelt, damit diese auf sichere Art und Weise trainieren können. Denn dank der starken Federung, wird der Aufprall nach dem spektakulären Sprung auf ein Minimum reduziert. Und das Beste daran: Dieser "safe" Adrenalinkick ist auch noch kostenlos.

Climbers Paradise Speed-Kletterwand - Lauf die Wand hinauf!

Climbers Paradise bringt heuer an allen drei Festivaltagen die Tirol Werbung-Speed-Kletterwand auf die WAT / I am R.E.D. Sport - Insel. Im selben Umfang wie sie auch bei internationalen Wettkämpfen zum Einsatz kommt. Alle BesucherInnen sind eingeladen, unter Anleitung der NaturfreundetrainerInnen ihren eigenen Rekord aufzustellen.

Fitnessprogramm für Gross und Klein

Die BesucherInnen der WAT / I am R.E.D Sportinsel können unterhaltsame Fitnessarten wie Power Gym, Zumba, Boxing oder Thai Chi gemeinsam mit professionellen TrainerInnen ausprobieren. Auch die Kleinsten können im Rahmen von "Sporting Kids" und "Kid Fit" mitmachen: Slackline, Airtrack, Geschicklichkeitsparcours, Footbag und Speedstacking stehen auf dem Programm.

5. Käfigmeisterschaft 2013: Dreitägiges Finale auf dem Donauinselfest

Die Finalspiele zur 5. Käfigmeisterschaft werden 2013 auf der Donauinsel abgehalten - und zwar an allen drei Tagen und größer denn je! Am Freitag wird sich zeigen, wer die Disziplin Streetball für sich entscheiden darf. Am Samstag wird der Wiener Käfigmeister 2013 im Beachvolleyball gekürt. Ein absolutes Novum gibt es in der dritten Disziplin, dem Streetsoccer. 2013 wird es zum ersten Mal ein spezielles U16-Finale geben. Durch diesen zusätzlichen Wettbewerb können doppelt so viele Mannschaften aufsteigen, als in den Jahren zuvor. Am Sonntag entscheiden dann Wiens beste Streetsoccer-Player in der offenen Klasse, wer sich künftig "Käfigmeister 2013" nennen darf. Alle Informationen zur Anmeldung finden sich auf der Website www.kaefigmeister.at

Bank Austria Segelsport-Insel bringt spannende Regatten

Die Bank Austria Segelsport-Insel befindet sich im Regattagebiet im Bereich des Segelzentrums Wien und bietet den ZuschauerInnen die besten Voraussetzungen, um die Positionskämpfe der SeglerInnen an der Startlinie, im freien Wasser und beim Umrunden der Bojen hautnah mitzuerleben! Der Segelverein ASKÖ Floridsdorf veranstaltet die traditionelle Segelregatta der Bootsklasse Pirat.

Alle Informationen zum Sportprogramm und die genauen Beginnzeiten sind unter http://2013.donauinselfest.at/programm/ abrufbar.

Das 30. Donauinselfest findet vom 21. bis 23. Juni 2013 statt und wird von der SPÖ Wien, dem Wiener Kulturservice und der Pro.Event veranstaltet. Alle Pressemitteilungen und Detailinformationen sowie eine große Auswahl an druckfähigem Bildmaterial stehen unter http://donauinselfest.at/presse/ bereit. (Schluss) sv

