BR-Präsident Mayer: VAE haben wichtige Rolle als stabiler Faktor

Der Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate im Gespräch mit dem Bundesratspräsidenten

Wien (PK) - "Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ein stabiler Faktor, sie spielen eine wichtige mäßigende und sehr konstruktive Rolle als Mediator. Österreich sieht großes Potential für die Vereinigten Arabischen Emirate als Vorbild für die ganze Region", betonte Bundesratspräsident Edgar Mayer gegenüber Scheich Abdullah bin Zayed bin Sultan Al-Nahyan. Der Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) traf gestern mit dem Bundesratspräsidenten zu einem Gespräch zusammen. Mayer unterstrich dabei das gute Verhältnis der beiden Staaten, das nicht zuletzt aufgrund der intensiven ökonomischen Kontakte von sehr guten bilateralen Beziehungen geprägt ist.

Im Zentrum der Aussprache standen wirtschaftliche Themen, insbesondere die gemeinsame Partnerschaft der beiden Staaten an Projekten mit der OMV und Borealis. "Mehr als 230 österreichische Unternehmen haben Niederlassungen in den Emiraten und rund 500.000 Nächtigungen pro Jahr gehen dort auf das Konto von Österreicherinnen und Österreichern", führte Mayer dazu aus. "Diese intensiven Wirtschaftsbeziehungen wollen wir im Interesse beider Staaten noch ausweiten", so der Bundesratspräsident, der gelichzeitig darauf hinwies, dass die VAE als wichtigster Markt für österreichische Exporteure im Nahen und Mittleren Osten fungieren.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten leben derzeit ca. 1.800 AuslandsösterreicherInnen, die überwiegende Anzahl in Dubai. Die Drehscheibenfunktion Dubais und die massiven Investitionen in Abu Dhabi und den anderen Emiraten wirken sich auch auf den österreichischen Export positiv aus. Bedeutendste Exportgüter Österreichs waren 2012 Maschinenbauerzeugnisse, darunter vor allem Geräte und Armaturen für die Bauindustrie.

Inhalt des Gesprächs waren auch regionale Krisenherde wie Syrien, Libyen und der Libanon, in deren Angelegenheiten sich der Präsident der Länderkammer ausführlich mit Scheich Abdullah bin Zayed bin Sultan Al-Nahyan austauschte. Dabei hinterfragte Mayer insbesondere die Einschätzung des Außenministers der VAE hinsichtlich einer politischen Lösung in Syrien, die derzeit als nicht wahrscheinlich angesehen wird. (Schluss) red

HINWEIS: Fotos von diesem Besuch finden Sie im Fotoalbum auf www.parlament.gv.at.

