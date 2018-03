ERINNERUNGSAVISO - "Podiumsdiskussion Wiener Patientenombudsmann/-frau"

Wien (OTS) - Wer wird Wiener Patientenombudsmann/-frau? Entscheiden werden das die Patienten vom 14. bis 23. Juni 2013 in Form einer SMS-Wahl. Um den Wählern die Entscheidung zu erleichtern, können sie am Donnerstag, den 13. Juni um 19.00 Uhr, also unmittelbar vor Start zur Wahl, im Wien Museum bei einer Podiumsdiskussion die Kandidaten kennenlernen, ihre Argumente hören und mit ihnen diskutieren.

Zeit: Donnerstag, 13. Juni 2013, 19.00 Uhr

Ort: Wien Museum, 1040 Wien, Karlsplatz 8

Podium:

- Franz Bittner

Ehemaliger Obmann der Wiener Gebietskrankenkasse

- Dr. Josef Kandlhofer

Ehemaliger Generaldirektor des Hauptverbands der österreichischen Sozialversicherungsträger

- Mag. Dr. Andrea Schwarz-Hausmann, MBA Pensionsversicherungsanstalt, Landesstelle Wien, Rechtsabteilung

Moderation: Werner Sejka von Servus TV

