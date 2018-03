Neue Geschäftschancen für heimische Infrastrukturanbieter durch EU-Ausschreibungen

EU-Büro der WKÖ unterstützt österreichische Firmen beim Zugang zu EU-Außenhilfsgeldern

Wien (OTS/PWK398) - Im Rahmen der EU-Außenhilfe stehen jährlich rund 700 Millionen Euro für Infrastruktur- und Verkehrsmaßnahmen zur Verfügung. Damit geförderte Projekte eröffnen neue Geschäftschancen für österreichische Firmen: Die Einführung des europäischen Zugsteuerungssystems inklusive mobiler Kommunikation in Mazedonien, Maßnahmen zur Erhöhung der Straßenverkehrssicherheit in Ost- und Zentralasien, Wasserbauvorhaben in Brazzaville sowie Bauaufsicht und -leitung bei Straßenbauten im Niger sind nur einige Beispiele für solche Ausschreibungen.

"Österreichische Unternehmen haben hervorragende Geschäftschancen in diesem Sektor, sind sich dessen mitunter aber zu wenig bewusst. Wir möchten dieses Bewusstsein erhöhen, Erfolgsstrategien für eine Projektteilnahme aufzeigen und aktive Hilfestellung bei der Suche nach Projektpartnern bieten", so der Leiter des EU-Büros der WKÖ, Markus Stock. Zu diesem Zweck hat das EU-Büro der Wirtschaftskammer Österreich am Dienstag in Kooperation mit den Vertretungen 18 anderer EU-Staaten ein Spezialseminar in Brüssel angeboten. Insgesamt 110 Unternehmen nützten dieses Angebot. Am Vormittag informierten hochrangige Vertreter der EU-Kommission über Geschäftsmöglichkeiten im Rahmen der EU-Außenhilfsprogramme, beispielsweise am Westbalkan oder in Entwicklungsländern. Außerdem erläuterte eine Vertreterin der Europäischen Investitionsbank vorhandene Finanzierungsinstrumente in der EU-Außenhilfe. Für noch nicht in diesem Bereich aktive Unternehmen wurde zu Beginn eine kompakte, praxisorientierte Einführung in die Ausschreibungsverfahren angeboten. "Die Seminare bieten Unternehmen aber nicht nur Gelegenheit, sich einen Informationsvorsprung durch direkten Kontakt mit relevanten Entscheidungsträgern zu verschaffen. Österreichische Unternehmen haben im Rahmen einer Firmenbörse außerdem die Möglichkeit, Kontakte mit potenziellen Kooperationspartnern aus anderen Ländern zu knüpfen und somit den Grundstein für eine erfolgreiche Zusammenarbeit bei Ausschreibungen zu legen", betont Markus Stock.

Die Ständigen Vertretungen von 20 EU-Mitgliedstaaten organisieren - teilweise über ihre Wirtschafts- und Handelskammern oder Exportagenturen - seit 1998 zweimal pro Jahr sogenannte "Sektorseminare". Insgesamt haben bereits über 300 österreichische Firmen teilgenommen. Ziel der Veranstaltung ist, Unternehmen aus erster Hand über Projekte in den Bereichen Capacity Building, Verkehr, Umwelt, Energie etc. zu informieren, die über die Außenhilfsprogramme der EU ausgeschrieben werden. Weiters wird den Unternehmen eine "Kontaktbörse" zum Kennenlernen von Unternehmen aus anderen Mitgliedstaaten geboten. (FA)

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Sektorseminare:

www.sectorseminars.eu

