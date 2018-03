Brunner: Dreispuriger Ausbau der A4 zeugt von Niessls Ignoranz

Grüne für Ausbau und Attraktivierung bestehender Bahnstrecken

Wien (OTS) - "Die gestrige Aussage von Landeshauptmann Hans Niessl, die Ostautobahn A4 im Burgenland dreispurig ausbauen zu wollen, stellt einmal unter Beweis, dass die SPÖ unfähig ist, die Herausforderungen unserer Zeit anzugehen und ordentliche Umweltpolitik zu machen. Da marschiert sie Hand in Hand mit Umweltminister Nikolaus Berlakovich", erklärt die Umweltsprecherin der Grünen, Christiane Brunner.

"Während noch immer viele Menschen in Österreich massiv mit den Folgen des Hochwassers zu kämpfen haben, fällt Niessl nichts besseres ein, als weitere Flächen sinnlos zu verbauen", kritisiert Brunner. Flächenversiegelung ist ein wesentlicher Grund für die massiven Auswirkungen des Hochwassers.

"In Österreich werden zehn Hektar am Tag versiegelt. Es ist daher kein Wunder, dass unsere Böden kein Wasser mehr aufnehmen können. Wer jetzt nicht verstanden hat, dass wir Hochwasserschutz und Klimaschutz in allen politischen Entscheidungen berücksichtigen müssen, hat nichts verstanden. Man kann nicht bei Hochwasser Betroffenheit ausdrücken und im gleichen Atemzug zur politischen Tagesordnung der SPÖ - Straßenbauen und Flächen zubetonieren - übergehen", hält Brunner fest.

"In Zeiten von Klimawandel, Hochwasser und Budgetknappheit will Burgenlands Landeshauptmann hunderte Millionen Euro in den nächsten Jahren für Autobahnbau und nicht für öffentlichen Verkehr ausgeben. Diese Ignoranz ist kaum mehr zu übertreffen und umweltpolitisch grob fahrlässig", meint Brunner.

"Wir müssen nicht nur im Burgenland sondern in ganz Österreich endlich weg von dieser sinnlosen und zerstörerischen Zubetoniererei und endlich zukunftsfähige Verkehrspolitik machen. Das bedeutet Ausbau und Attraktivierung der bestehenden Bahnstrecken. Das bereits vor Jahren angekündigte Verkehrsknotenkonzept für den Öffentlich Verkehr im Burgenland muss Niessl endlich umsetzen. Das bringt nicht nur dem Klima- und Hochwasserschutz etwas, sondern erspart vielen burgenländischen Familien das Zweitauto", sagt Brunner.

