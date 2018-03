AK: Österreich im Ranking bei den Super-Reichen auf Platz 3

Wien (OTS) - Dass wenige sehr viel besitzen und sehr viele nur sehr wenig, stellt eine Schieflage dar, die durch viele Studien - etwa der Österreichischen Nationalbank oder der Europäischen Zentralbank -erwiesen ist. Nun hat das Beratungsunternehmen Boston Consulting Group die aktuelle "Reichtums-Studie 2013" vorgelegt. Das Ergebnis:

Österreich liegt bei den Super-Reichen mit einem privaten Finanzvermögen von mehr als 100 Millionen Dollar weltweit an 12. Stelle. Setzt man dies ins Verhältnis zur Gesamtzahl der Haushalte in Österreich, liegt Österreich sogar an 3. Stelle, nur geschlagen von Hong Kong und der Schweiz. Reichtum hat wenig mit erbrachter Leistung zu tun, sondern entsteht vorwiegend aus Erbschaften sowie Gewinn- und Besitzeinkommen. Zudem ist Vermögen im Gegensatz zum Faktor Arbeit kaum bis gar nicht besteuert. Die AK fordert mehr Gerechtigkeit und einen höheren Beitrag durch die Einführung einer gestaffelten Millionärssteuer auf hohe Privatvermögen und die Einführung einer reformierten Erbschafts- und Schenkungssteuer mit einem Freibetrag von einer Million Euro. Solche Steuern treffen die wirklich großen Vermögen und nicht den Mittelstand.

Rückfragen & Kontakt:

AK Wien Kommunikation

Thomas Angerer

Tel.: +43-1 501 65-2578

thomas.angerer @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at