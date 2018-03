Strombürger fordern Beteiligung ein

Potsdam/München (ots) - Bis heute sind die privaten Stromerzeuger und die Erzeugergemeinschaften kleinerer und mittlerer Größe nicht an den energiepolitischen Entscheidungen beteiligt - das soll sich mit dem Deutschen Solarbetreiber Club e.V. (DSC) ändern. Solarbetreiber sind eine tragende Säule der Energiewende. Von den über 1,3 Millionen Anlagen sind rund 95 % in privater oder genossenschaftlicher Hand. Rund 60 % werden von Hausbesitzern und Landwirten betrieben.

Der DSC hat sich gegründet, um den vielen Solarbetreibern in Deutschland eine Stimme zu geben. In diese Anlagen wurden bis heute weit über 100 Milliarden Euro aus privater Tasche investiert. Der Umbau unserer Stromversorgung, hin zu mehr dezentralen und privaten Strukturen, ist eine gewaltige Aufgabe. Über die Medien werden immer wieder Fehlinformationen verbreitet und Verbraucher wie Investoren verunsichert. Der DSC will gemeinsam mit seinen Partnern durch sachliche Information für eine faktenbasierte öffentliche Diskussion sorgen und sich für die Belange der Betreiber einsetzen.

Der DSC fordert: - Mehr Solarstrom von deutschen Dächern - Selbst Stromerzeuger werden -Photovoltaik ist die Energie aller Bürger - Behutsame und sinnvolle Anpassung des EEG - Überprüfung der Vergünstigungen für stromintensive Unternehmen

Einladung Im Rahmen der Intersolar laden wir Sie herzlich zu zwei Terminen ein: Donnerstag, 20.6., 10 - 11:30 Uhr, Halle A6, Stand 152: Unterzeichnung der Energiewende-Charta der Kampagne Bürgerenergiewende und anschließende Diskussionsrunde mit Hans-Josef Fell (MdB), der Arbeitsgemeinschaft der Bayerischen Solarinitiativen, Fabian Zuber (Bürgerenergiewende) und Erhard Renz (DSC e.V.). Diskutieren Sie mit!

Freitag, 21.6., 13:30 - 15:00 Uhr, PV ENERGY WORLD - Kommunale Initiativen, Halle B5, Stand B5.680, Messe München: Session "Energiegenossenschaften" mit einem Vortrag von Erhard Renz zum Thema "Solarstrom ist Bürgerenergie".

