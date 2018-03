it.solutions von itelligence erfüllen neueste Technologie- und Marktanforderungen der SAP

Bielefeld (ots) - Gleich 11 itelligence-Lösungen von SAP als "Qualified Business All-in-One Rapid Deployment Solution Lösungen" qualifiziert

Die itelligence AG gibt heute die Qualifizierung von 11 branchenspezifischen SAP-Business-All-in-One-Lösungen von itelligence als Rapid Deployment Solutions bekannt. Die Lösungen sind sowohl auf klassischen Datenbanken als auch auf der In-Memory-Plattform SAP HANA einsetzbar. Damit ist die itelligence AG eines der ersten und schnellsten SAP-Beratungshäuser weltweit, das seinen Kunden umfassende Lösungen und Services basierend auf Rapid Deployment Solutions für SAP Business All-in-One und SAP HANA anbieten kann.

Zu den qualifizierten itelligence-Lösungen gehören im Einzelnen:

it.service, it.consumer, it.trade, it.retail, it.pharma, it.chemicals, it.manufacturing for discrete manufacturing, it.manufacturing, it.metal, it.automotive sowie it.hightronics.

Durch diese Qualifizierung tragen die itelligence-Lösungen nun das Siegel: Qualified SAP Business All-in-One Rapid Deployment Solution. Geltungsbereiche für die Qualifizierung sind die zunächst die Märkte in Deutschland und Österreich, weitere Märkte sollen folgen.

Christopher Thomson, Senior Manager Global Business Solutions itelligence AG: "Der Qualifizierung von IT-Lösungen gehen bei der SAP ausführliche Prüfungen voraus und wir freuen sehr, hier bei den ersten weltweit zu sein, die diese strengen Maßstäbe erfüllen und zeigen, dass wir bei itelligence Rapid Deployment Solutions erfolgreich in der Praxis umsetzen können. Unser Qualitätsbewusstsein und die Partnerschaft mit SAP dienen dazu, bei unseren Kunden SAP-Projekte schnell und engagiert mit der neuesten Technologie umzusetzen. So profitieren unsere Kunden davon, dass sie mit den it.solutions der itelligence AG für zukünftige Geschäftsanforderungen optimal gerüstet sind - sei es mit den SAP-Business-All-in-One-Branchenlösungen, die auch auf SAP HANA laufen, oder mit den umfassenden Geschäftsanwendungen der SAP Business Suite powered by SAP HANA."

Darüber hinaus wurde die SAP-Business-All-in-One-Branchenlösung für den Handel von itelligence, it.trade, von SAP qualifiziert. Für itelligence bedeutet diese eine weitere Branche, die sich das erfolgreiche SAP-Beratungshaus nun qualifiziert erschließen wird.

Über itelligence

itelligence ist als einer der international führenden IT-Komplettdienstleister im SAP-Umfeld mit mehr als 2.800 hochqualifizierten Mitarbeitern in 21 Ländern in 5 Regionen (Asien, Amerika, Westeuropa, Deutschland/Österreich/Schweiz und Osteuropa) vertreten. Als SAP Business-Alliance-, SAP Global Hosting Partner, von SAP zertifizierter Anbieter von Cloud Services und Application Management Services sowie Global Value-Added Reseller und Gold-Level Channel-Partner für SAP Business ByDesign in Österreich, Deutschland und der Schweiz realisiert itelligence für über 5.000 Kunden weltweit komplexe Projekte im SAP-Umfeld. Mit seinem umfassenden Leistungsspektrum - von SAP-Strategie-Beratung, SAP-Lizenzvertrieb über selbstentwickelte SAP-Branchenlösungen sowie Application Management Services bis hin zu Outsourcing & Services - erzielte das Unternehmen in 2012 einen Gesamtumsatz von 407,1 Mio. Euro. itelligence ist "Top Consultant" 2012.

