Neues Unternehmen startet Echtzeitplattform zur Analyse der Stimmung bei Finanzmarktkonversationen in sozialen Medien

(PRN) - -- Market Prophit versorgt jeden Investor mit umfangreichen Finanzdatenanalysen

New York (ots/PRNewswire) - Market Prophit LLC freut sich, den offiziellen Start seiner Website bekannt zu geben, deren Ziel es ist, Einzelanlegern und institutionellen Anlegern ein Werkzeug zur Echtzeit-Stimmungsanalyse von Finanzmarktkonversationen in sozialen Medien zu liefern.

Market Prophit filtert mithilfe ausgefeilter Sprachverarbeitungstechniken und vorhersagender Analyse das "Marktsignal" aus dem "Hintergrundrauschen" der sozialen Medien heraus. Unsere Algorithmen interpretieren und quantifizieren automatisch große Mengen unstrukturierter Konversationen, um Investoren über eine intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche mit Stimmungssignalen zu versorgen.

Da die Menge an Online-Unterhaltungen zu den Finanzmärkten rapide zunimmt, wird es für Investoren immer schwieriger, mit all diesen Informationen mitzuhalten und sie zu interpretieren, insbesondere in Echtzeit. Wir glauben, dass die Stimmung und die Verfassung des Marktes sich auf die Finanzmärkte auswirken können, weshalb wir ein einfach zu bedienendes Werkzeug anbieten, das Sie schnell an den "Puls" des Marktes bringt.

Ob Sie ein selbstbestimmter Einzelinvestor, ein Tageshändler, der Verwalter eines Hedgefonds-Portfolios oder ein Research-Analyst sind oder einfach daran interessiert sind, ein aktuelles Stimmungsbarometer zum Markt zu erhalten - Market Prophit übernimmt den Verarbeitungsaufwand, damit Sie sich nicht damit belasten müssen. Market Prophit versorgt jeden Investor mit umfangreichen Finanzdatenanalysen.

Market Prophit ist ein Unternehmen, das sich mit großen Datenmengen aus dem Finanzbereich beschäftigt; sein Schwerpunkt liegt auf der Analyse marktbezogener Konversationen in sozialen Medien und der Bereitstellung von Stimmungssignalen in Echtzeit sowohl an Einzelkunden als auch institutionelle Kunden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter http://www.marketprophit.com, wo Sie sich gleich registrieren können.

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Igor Gonta, +1-917-538-7791, igorgonta @ marketprophit.com