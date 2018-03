Michaela Holzinger gewinnt "LESERstimmen - Der Preis der jungen LeserInnen"

Feierliche Preisverleihung durch Bundesministerin Claudia Schmied am 10. Juni 2013 in der Wiener Urania.

Wien (OTS) - Die größte Jurys Österreichs - 1,1 Millionen LeserInnen in Öffentlichen Bibliotheken und Schulbibliotheken - hat entschieden:

Der mit 5.000 Euro dotierte "Preis der jungen LeserInnen" geht an Michaela Holzinger für ihren ersten Jugendroman "Funkensommer" (Verlag Freies Geistesleben 2012).

Die Auszeichnung wurde der oberösterreichischen Autorin am 10. Juni 2013 von Bundesministerin Claudia Schmied bei der feierlichen Abschlussveranstaltung vor über 130 Gästen aus Politik und Kultur übergeben. Die Bundesministerin betonte einmal mehr die Bedeutung von Preisen wie LESERstimmen: "Lesekompetenz ist eine wichtige Voraussetzung für die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Es ist daher eine zentrale bildungs- und kulturpolitische Aufgabe, die Freude am Lesen bei allen Bevölkerungsgruppen und ganz besonders bei jungen Menschen bestmöglich zu fördern. Die öffentlichen Bibliotheken in Österreich leisten mit ihren vielfältigen Angeboten dafür einen wesentlichen Beitrag. Die Verleihung des "LESERstimmen"-Preises zeigt die gute Kooperation zwischen den Österreichischen Büchereien und meinem Ministerium. Es ist unser gemeinsames Ziel, die Literatur zu den Menschen in Österreich zu bringen und mit der Förderung der Lesekompetenz das Leben aller Menschen in Österreich zu bereichern. Ich gratuliere Michaela Holzinger ganz herzlich zum "LESERstimmen"-Preis für ihr Buch "Funkensommer" und danke ihr für ihr Engagement im Rahmen der "LESERstimmen"-Tour durch die Büchereien."

Der Dank der Preisträgerin Michaela Holzinger galt insbesondere den jungen LeserInnen, "die sich so herrlich unkompliziert und mit frischen Gedanken an Dinge herantrauen, sich an Lesungen erfreuen, grenzgeniale Fragen stellen und einfach mit Elan dabei sind, dass es eine Freude macht, für sie Geschichten lebendig werden zu lassen."

Von April bis Mai 2013 begaben sich dreizehn österreichische AutorInnen und IllustratorInnen von zwölf nominierten Kinder- und Jugendbüchern auf Lesereisen durch ganz Österreich. In 240 Lesungen konnten Kinder und Jugendliche die AutorInnen und IllustratorInnen hautnah erleben, ihnen zuhören und mit ihnen diskutieren oder auch in Workshops zeichnen oder basteln. Viele Kinder und Jugendliche, vor allem in kleineren Orten, hatten zuvor noch nie Kontakt mit einer Autorin, einem Autor. Dieses erste Zusammentreffen kann prägend für das Leben (und für das Lesen) sein.

Weitere Informationen und Pressefotos zu "LESERstimmen - Der Preis der jungen LeserInnen" finden Sie auf www.leserstimmen.at.

Informationen zur Preisträgerin Michaela Holzinger finden Sie unter www.michaela-holzinger.at

