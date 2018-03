AK Preismonitor 2: Mietauto im Urlaub - Preise checken, lohnt sich!

Wien (OTS) - Mobil im Urlaub - aber Achtung: Für ein Leihauto sind die Preisunterschiede groß. Das zeigt ein aktueller AK Preistest bei acht Autovermietern für zwölf Urlaubsorte. AK-Tipp: Wer online bucht und sofort zahlt, kommt in der Regel wesentlich günstiger weg.

Was Sie bei der Buchung eines Mietautos beachten müssen - Zehn Tipps, um Ärger zu vermeiden:

+ Holen Sie mehrere Angebote ein, auch im Internet.

+ Zahlen Sie sofort bei einer Buchung per Mausklick, können Sie oft rund zehn bis 15 Prozent sparen, als wenn Sie später bezahlen.

+ Fragen Sie beim Anbieter nach, welche Leistungen und Versicherungen in den Mietkosten enthalten ist.

+ Überlegen Sie, ob Sie eine Personeninsassenversicherung brauchen.

+ Erkundigen Sie sich nach der Höhe des Selbstbehaltes für Schäden am Auto nach einem Unfall. Fragen Sie nach, ob eine Vollkaskoversicherung im Preis inkludiert ist.

+ Für eine Autohaftpflicht im Ausland sind die Deckungssummen von Land zu Land unterschiedlich. Bei geringem Schutz empfiehlt sich eine Zusatzversicherung (der ÖAMTC empfiehlt eine Mindestabdeckung von 3 Millionen Euro).

+ Lesen Sie schon zu Hause die Konditionen der Autovermieter durch. Die Verträge, die am Urlaubsort abgeschlossen werden, sind häufig in der Landessprache oder in Englisch formuliert.

+ Bevor Sie das Auto übernehmen, überprüfen Sie es gemeinsam mit dem Autovermieter: Ist es fahrtüchtig (etwa Reifen, Bremsen überprüfen)? Gibt es bereits Schäden oder Dellen am Auto? Lassen Sie sich diese schriftlich bestätigen. Sind alle Wagenpapiere vorhanden? Notieren Sie den Kilometerstand. Nach der Rückgabe lassen Sie sich die Mängelfreiheit ebenfalls schriftlich bestätigen.

+ Bei einem Unfall oder einer Panne informieren Sie sofort den Mietwagenverleiher.

+ Geben Sie ein vollgetanktes Auto auch vollgetankt zurück. Manchmal wird für das Auftanken ein Preis verlangt, der zwei- bis dreimal so hoch ist wie an der Tankstelle.

SERVICE. Die Erhebung Autovermietung in Urlaubsregionen 2013 und weitere Tipps finden Sie im Internet unter www.arbeiterkammer.at

