FPÖ-Stefan: Nach aufgedecktem Überwachungsskandal der USA ist Reaktion der Bundesregierung dringend gefragt

Durch PRISM haben NSA und FBI direkten Zugriff auf die Daten österreichischer Bürger

Wien (OTS) - "Diesem neuerlichen Angriff auf die Bürgerrechte der Österreicher durch die US-Geheimdienste darf die Bundesregierung nicht tatenlos zusehen", fordert der freiheitliche Verfassungssprecher NAbg. Harald Stefan anlässlich des durch britische und US-Medien aufgebrachten Skandals.

Durch die aktuellen Berichte sind Einzelheiten über das US-Geheimdienst-Projekt PRISM zu Tage gekommen. Dieses Überwachungsprojekt ermöglicht der NSA und dem FBI unter dem Deckmantel der Terrorismus- und Kriminalitätsbekämpfung einen Direktzugriff auf die Server verschiedener Internetanbieter. Dadurch haben diese US-Geheimdienstorganisationen weltweit Zugriff auf die Daten von Millionen Internetnutzern.

Während die EU sich gerade jetzt mit neuen Richtlinien für den Datenschutz beschäftigt, werden die Daten der europäischen Bürger praktisch durch die Hintertür an die US-Geheimdienste ausgeliefert. "Nach dem Nachgeben der europäischen Politiker gegenüber der USA beim Swift-Abkommen, bei der Fluggastdatenspeicherung, usw. und dem damit verbundenen hemmungslosen Datentransfer an die US-Geheimdienste, ist dies jetzt ein weiterer Schritt zur totalen Unterwerfung der europäischen Politik gegenüber dem Willen der US-Regierung. Die EU hat durch das Swift-Abkommen und durch die Fluggastdatenspeicherung dem NSA eine legale Grundlage für diese in der Bush-Ära begonnene Bespitzelung der Österreicher gegeben. Kaum vorstellbar, dass das Verhalten der EU-Kommissare auf "Naivität" beruht", so Stefan.

Während sich in anderen Staaten die nationalen Parlamente mit dieser grundrechtlichen Bedrohung ihrer Bürger bereits beschäftigen, schweigt die österreichische Bundesregierung noch eisern. Dabei wäre jetzt ihr Eintreten für die verfassungsmäßigen Rechte ihrer Bürger von Nöten. "Die FPÖ fordert daher, dass sich sofort der zuständige Ausschuss des Nationalrates im Interesse und zum Schutz der Österreicher und ihrer Grund- und Freiheitsrechte mit diesem Thema beschäftigen muss", betont Stefan mit Nachdruck.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at