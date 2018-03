EANS-News: C-QUADRAT Investment AG / Kursrutsch Gold: C-QUADRAT Tochter APM bewahrt Anleger vor hohen Verlusten

APM Gold & Resources Fund seit Ende Januar 2013 weitgehend abgesichert

Seit Jahresbeginn liegt der Fonds lediglich mit -1,60% im Minus, bei einem Verlust von -32,6% der Morningstar Vergleichsgruppe

Von Morningstar mit Höchstnote von 5 Sternen bewertet

Lipper Leader in Consistent Return und Total Return

Beim Goldcrash der vergangenen Wochen hat sich gezeigt, dass sich Risikokontrolle für Anleger auszahlt. So ist der APM Gold & Resources Fund der C-QUADRAT Gruppe seit Ende Januar 2013 weitgehend abgesichert und hat die Anleger damit vor hohen Verlusten bewahrt. Seit Jahresbeginn liegt der Fonds lediglich mit -1,60% im Minus (Stand 31.05.2013), in den vergangenen 5 Jahren liegt die Entwicklung des Fonds bei -3,11% bzw. -0,63% p.a. (Stand 31.05.2013). Im Vergleich dazu erlitt die Morningstar Vergleichsgruppe "Aktien Branche Edelmetalle" einen durchschnittlichen Verlust von -32,56% im aktuellen Kalenderjahr und einen durchschnittlichen Verlust von -41,85% in den vergangenen 5 Jahren.

"In den vergangenen Wochen hat sich unsere konsequente Risikokontrolle ausgezahlt", erläutert APM Geschäftsführer Günther Kastner. "Gleichwohl sollten Anleger auf eine Anlage in Gold oder Goldminenaktien nicht verzichten. Der aktuelle Einbruch dürfte nur eine Korrektur sein und nicht das Ende des Gold-Bullenmarkts bedeuten. Gold und Goldaktien bleiben eine Versicherung für alle anderen Investments, für die Zeit, wenn die negativen Aspekte der exzessiven Zentralbankpolitik wieder spürbar werden."

Von der renommierten Ratingagentur Lipper wird der APM Gold & Resources Fund als Lipper Leader in den Kategorien "Total Return 3 Jahre" und "Consistent Return 3 Jahre" bewertet, von der Ratingagentur Morningstar wird der APM Gold & Resources Fund mit der Höchstnote von 5 Sternen über die Zeiträume 3 und 5 Jahre bewertet. In der aktuellen Performance-Auswertung von Morningstar liegt der Fonds über die Zeiträume YTD, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre und seit Auflage im Oktober 2007 mit zum Teil deutlichem Abstand an der Spitze der Vergleichsgruppe (Stand 31.05.2013). Sprich: Der APM Gold & Resources Fund hat laut Morningstar über diese Zeiträume besser abgeschnitten als alle vergleichbaren Fonds. Der Top-Fonds wird von Absolute Portfolio Management (APM), einem Unternehmen der C-QUADRAT Gruppe, gemanagt.

Über den APM Gold & Resources Fund

Der APM Gold & Resources Fund ist ein UCITS IV konformer Aktienfonds mit aktivem Risikomanagement. Das Anlageuniversum umfasst Rohstoff- und Edelmetallaktien, zudem können auch verzinsliche Wertpapiere erworben werden. Die Allokation aus Sektoren und Einzeltiteln wird anhand einer fundamentalen Beurteilung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und einer systematischen Beurteilung von Preis und Risiko gesteuert. Das aktive Risikomanagement ergänzt diesen Prozess, das Vorgehen ist systematisch und orientiert sich an Risikobudgets und maximalem Verlust. Der Fonds notiert in Euro, Fremdwährungen werden strategisch abgesichert.

Kategorie: Aktien Branchen: Edelmetalle

Wertpapierart: Österreichischer Investmentfonds, § 2 Abs 2 InvFG, UCITS IV konform

Fondswährung: EUR

Manager: Absolute Portfolio Management GmbH, Andreas Böger Handelbarkeit: täglich

ISIN: AT0000A07HE7 (P, T, AUT), AT0000A07HF4 (P, VT, GER), AT0000A0J8S0 (I, T, AUT), AT0000A0J8T8 (I, VT, GER)

Weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie unter www.absolutepm.at im Bereich Produkte.

C-QUADRAT ist ein Asset Manager, spezialisiert auf quantitative und diskretionäre Absolut- und Total Return-Strategien. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und notiert seit 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und seit Mai 2008 an der Wiener Wertpapierbörse. C-QUADRAT hat sich mit der Analyse von Investmentfonds und als innovativer Asset Manager einen Namen gemacht. Sowohl institutionelle Kunden als auch Privatanleger vertrauen auf das Know-how von C-QUADRAT. Mit Büros in Wien, London, Frankfurt und Genf sowie Vertriebsaktivitäten in 17 Ländern ist C-QUADRAT europaweit aktiv.

