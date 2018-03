FPK-LPO Ragger: Kärnten hat Staatsvertrag auf Punkt und Beistrich erfüllt

Slowenische Regierungschefin Bratusek hat für die Anerkennung der Altösterreicher in Slowenien Sorge zu tragen - Nagelprobe für LH Kaiser

Klagenfurt (OTS) - "Das Bundesland Kärnten hat mit der Lösung der Ortstafelfrage vor zwei Jahren den Artikel 7 des Staatsvertrages auf Punkt und Beistrich erfüllt", hält der freiheitliche Parteiobmann LR Mag. Christian Ragger unmissverständlich fest. Die Forderung der neuen slowenischen Regierungschefin, Alenka Bratusek, man erwarte sich noch weitere Schritte der Umsetzung des Artikel 7, sei ein Affront gegenüber dem Bundesland Kärnten und dessen Bevölkerung.

Ragger erwarte sich in diesem Zusammenhang auch eine klare Absage von Landeshauptmann Peter Kaiser. "Die Kärntnerinnen und Kärntner werden Kaiser daran messen, ob er imstande ist, sich hier schützend vor Kärnten zu stellen", so Ragger. Auch sei es die Aufgabe eines Landeshauptmannes sich für die Altösterreicher in Slowenien und deren Anerkennung als deutsche Minderheit einzusetzen.

Das Bundesland Kärnten habe sich in Fragen der Minderheitenpolitik stets vorbildlich verhalten. So verfüge die Volksgruppe über umfangreiche Förderungen im Bereich der Kultur, der Bildung, des Sports und der Medien. In Slowenien würde man dies alles vermissen. "Ich fordere Bratusek auf, dass die Republik Slowenien nun ihren Part erfüllt und die Altösterreicher als deutsche Minderheit verfassungsrechtlich anerkennt", so Ragger. Hier seien auch die Bundesregierung und vor allem der Kärntner Landeshauptmann gefordert.

