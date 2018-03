FSG-Meidlinger: Faire Mieten im privaten Wohnbau

Hände weg von der Privatisierung der Gemeindebauten

Wien (OTS/FSG) - "Wohnen muss leistbar sein. Dafür braucht es zusätzliche Investitionen vor allem in den geförderten Wohnbau", fordert der Vorsitzende der FSG-Wien, Christian Meidlinger, nach dem FSG-Landesvorstand am Montagnachmittag. Die ÖVP müsse endlich den "Eiertanz" um die Wohnbaufinanzierung aufzugeben und sich sachlichen und wirksamen Lösungen zu öffnen. Meidlinger stellt auch klar, dass es in Wien zu keiner Privatisierung der Gemeindebauwohnungen kommen dürfe.++++

In Wien gibt es derzeit 220.000 Gemeindewohnungen und 200.000 geförderte Miet- und Genossenschaftswohnungen, in denen rund 60 Prozent der Wienerinnen und Wiener leben. Meidlinger: "Ich warne davor, das Heil in der Privatisierung zu suchen, so wie es die ÖVP immer wieder fordert." Eine Wifo-Studie bestätigt: Wo der Fokus auf dem Eigentumserwerb von Immobilien liegt - wie in Großbritannien, den USA oder Spanien - ist die Gefahr einer Immobilienblase und der Überschuldung vieler privater Haushalte groß. Durch den vergleichsweise hohen Anteil an geförderten Wohnungen bei uns gibt es keine Ghettobildung und sind die Mieten bei Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen noch leistbar.

Wohin eine Privatisierung führen kann, zeige die von der schwarz-blauen Regierung 2004 durchgeführte Privatisierung der Buwog und anderer gemeinnütziger Wohnbauträger. Dadurch sind 60.000 geförderte und damit günstige Mietwohnungen verloren gegangen. Dazu kommt, dass die Buwog diese Wohnungen inzwischen teuer weiterverkauft, wie die AK-Wien erst kürzlich aufdeckte. Da wurde in Wien eine 90 Quadratmeter große ehemalige Genossenschaftswohnung zu knapp 300 Euro Miete plus Betriebskosten und Umsatzsteuer nun von der Buwog um 283.000 Euro zum Kauf angeboten.

"Das Hauptproblem in Wien sind die privaten Mietwohnungen mit horrenden Mieten und diversesten Zuschlägen. Davon will die ÖVP aber nichts wissen", stellt Meidlinger fest. So werden beispielsweise Zulagen für besonders gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr verlangt. Meidlinger: "Ich verstehe nicht, warum der Steuerzahler für den öffentlichen Verkehr zahlt und Wohnungseigentür von den Mietern dafür kassieren." Der FSG-Wien-Vorsitzende fordert daher klare gesetzliche Mietobergrenzen sowie eine Beschränkung der Zuschläge.

