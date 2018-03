VHS Hietzing: Kostenlose Workshops bei "Wir sind Wien. Festival der Bezirke 2013" am 13. Juni

Sprach- und Malkurse, Fotoworkshop sowie Tanz-Flashmob erwarten BesucherInnen

Wien (OTS) - Im Rahmen von "Wir sind Wien. Festival der Bezirke 2013" am 13. Juni bietet die VHS Hietzing Programm für Kreative und Sprachbegeisterte. Bei kostenlosem Eintritt in die Klimt-Villa (Feldmühlgasse 11; 10 - 19 Uhr) können Kurse des Programms der VHS Hietzing ausprobiert werden. Im Park der Klimt-Villa finden Malworkshops oder Kurzsprachkursen in Arabisch, Chinesisch, Bosnisch-Kroatisch-Serbisch, Polnisch, Russisch und Türkisch statt. Zudem können in der Gartensiedlung Lockerwiese alle Interessierten an einem Fotografieworkshop teilnehmen und im Pensionistenklub in der Faistauergasse 68 werden Fantasiefahnen gemalt. Gemeinsam mit der Tanzschule Franzen findet vor dem Schloss Schönbrunn (U4 Hietzing) um 18 Uhr ein Tanz-Flashmob "Tanzen wir uns die Krise weg" statt.

Factbox:

Datum: 13. Juni 2013

"Meine Lockerwiese" - Foto-Workshop: 15 - 19 Uhr (Treffpunkt: 13., Holowatyj-Platz/Faistauergasse 63)

Flagge zeichnen - Fantasiefahnen malen: 16 - 20 Uhr (Kursort:

Pensionistenclub, 13., Faistauergasse 63)

Tag der offenen Tür in der Klimt Villa: 10 - 19 Uhr

Malen und Zeichnen im Garten der Klimt-Villa: 15 - 19 Uhr

"mehr Sprachen!" - Kurzsprachworshops in der Klimt-Villa:

Arabisch 17 - 19 Uhr

Bosnisch-Kroatisch-Serbisch 17 - 19 Uhr

Das chinesische Alphabet 17 - 19 Uhr

Polnisch 17 - 19 Uhr

Russisch 17 - 19 Uhr

Türkisch 17 - 19 Uhr

(Kursort: Klimt-Villa Hietzing, 13., Feldmühlgasse 11)

Alle Veranstaltungen sind kostenlos. Anmeldung in der VHS Hietzing erforderlich unter Tel. 01-89174-113000 oder office.hietzing @ vhs.at Informationen zum Programm der VHS Hietzing bekommen Sie unter www.vhs.at/hietzing

