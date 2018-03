Umweltdachverband: Ökologischer Hochwasserschutz braucht jetzt neue Geldmittel!

- Wasserkraftnutzungsbeitrag zur Finanzierung ökologischen Hochwasserschutzes gefordert

Wien (OTS) - Schaffung natürlicher Retentionsräume ist wichtigste Maßnahme zur Flutprävention

- Innovativer Gewässerschutz macht LandwirtInnen zu WasserwirtInnen

Wien, 11.06.13 (UWD) "Vorsorgen statt Nachsorgen ist angesagt: Nach den verheerenden Auswirkungen der Hochwasserkatastrophe 2013 muss die Politik jetzt Geld für einen ökologischen Hochwasserschutz auf die Beine stellen. Nach Art 9 der EU-Wasserrahmenrichtlinie müssen alle WassernutzerInnen unter Berücksichtigung des Verursacherprinzips sowie unter Einbeziehung der umwelt- und ressourcenbezogenen Kosten einen angemessenen Beitrag zur Deckung der Kosten der Wasserdienstleistungen leisten. Doch der Staat nutzt dieses Recht bis dato nur mangelhaft und lässt damit Unsummen an Einnahmen liegen. Alleine im Bereich der Wasserkraftnutzung wären das rund 500 Mio. Euro, die für den ökologischen Hochwasserschutz, innovativen Gewässerschutz und ein modernes Flussraummanagement genutzt werden könnten", betont Gerhard Heilingbrunner, ehrenamtlicher Präsident des Umweltdachverbandes.

Schaffung von natürlichen Überflutungsbecken gefordert

"Eine der Hauptursachen für die Hochwasserkatastrophe ist das Fehlen freier Überschwemmungsflächen und Wasser-Rückhalteräume an Österreichs Flüssen sowie der hohe Grad an Verbauung und das Verschwinden freier Auwaldflächen. Gleichzeitig hat die Übernutzung der Flusstäler und die Abdämmung der Auen die Qualität der Fließgewässer massiv beeinträchtigt. Hochwasserschutz muss deshalb auf die Rückgewinnung von Überschwemmungsflächen - zum Wohle der Menschen und der Natur - setzen. In Österreich gibt es beträchtliche Flächen-Potenziale, die im Zuge von Hochwasserschutzprojekten als Hochwasserrückhalteflächen zurück gewonnen werden müssen", so Heilingbrunner weiter.

LandwirtInnen können WasserwirtInnen werden

"In den Jahren, in denen es kein Hochwasser gibt, können diese frei gehaltenen Wiesen- und Acker- oder Auwaldflächen von unseren Land-bzw. - dann auch - WasserwirtInnen regulär als landwirtschaftliche Flächen bewirtschaftet werden. Im Hochwasserextremfall jedoch sollte es möglich sein, diese nur für den Hochwasserfall von der öffentlichen Hand bereitgestellten Flächen im Rahmen des Hochwassermanagements zu fluten und so Rückhaltebecken zu schaffen, von denen aus die Wassermassen kontrolliert abgelassen werden können. Mit dieser effektiven Maßnahme würden die enormen Ausgaben zur Wiedergutmachung der Folgen von Hochwasserkatastrophen - die im Zuge des Klimawandels in noch größerer Frequenz und zerstörerischem Ausmaß als bisher zu erwarten sind - zurückgehen. Darüber hinaus wäre diese Maßnahme - nicht wie bisher - Hochwasserschutz nach dem Florianiprinzip, "hinter mir die Sintflut", sondern tatsächlich eine Form des nachhaltigen Flussmanagements, das auch den gesamten Unterliegerstaaten der Donau zugute käme", so Heilingbrunner abschließend.

