21er Haus: BC21 ART AWARD 2013 - Nominierungen für Marlene Haring, Ralo Mayer, Christoph Meier und Anna Witt

Gruppenausstellung: 5. September bis 3. November 2013 Preisverleihung: 30. September 2013

Wien (OTS) - Fortführung der Kooperation zwischen der Boston Consulting Group und dem Belvedere - Gruppenausstellung von 5. September bis 3. November 2013 im 21er Haus - Verleihung der mit 20.000 Euro dotierten Auszeichnung am 30. September 2013.

Die in Wien lebenden und arbeitenden Künstlerinnen und Künstler Marlene Haring (* 1978), Ralo Mayer (* 1976), Christoph Meier (* 1980) und Anna Witt (* 1981) wurden für den diesjährigen BC21 BostonConsulting & BelvedereContemporary Art Award nominiert. Die vier künstlerischen Positionen werden von 5. September bis 3. November 2013 in einer Ausstellung im 21er Haus präsentiert. Die Verleihung findet am 30. September 2013 statt.

Wie Direktorin Agnes Husslein-Arco betont, "zählt der alle zwei Jahre vergebene BC21 Art Award zu den höchstdotierten Privatpreisen für zeitgenössische Kunst in Österreich und hat Signalwirkung auf mehreren Ebenen: Er ist ein herausragendes Beispiel vorbildhaften Mäzenatentums, das die Künstlerinnen und Künstler in den Fokus rückt und verdeutlich gleichzeitig das Selbstverständnis des 21er Haus als Ausstellungsort für aufstrebende künstlerische Positionen." Für Antonella Mei-Pochtler, Senior Partnerin und Geschäftsführerin von BCG, hat insbesondere die Förderung junger Künstlerinnen und Künstler einen hohen Stellenwert: "Gerade in Zeiten starker Veränderungen stellt Kunst eine wichtige Quelle der Inspiration und Identität dar. Kreative Köpfe sind sowohl in der Kunst als auch in der Wirtschaft daher von größter Bedeutung. Gerade im zeitgenössischen Kunstschaffen sind herausragende Leistungen für die gesellschaftliche Weiterentwicklung notwendiger denn je." 21er Haus-Kuratorin Luisa Ziaja hebt darüber hinaus hervor, dass die Fördersumme der Preisträgerin bzw. dem Preisträger ermögliche, unabhängig von einem konkreten Produktionszusammenhang eine Recherche oder ein Projekt umzusetzen.

Der 2007 von der Boston Consulting Group, einem weltweit tätigen Beratungsunternehmen, und dem Belvedere ins Leben gerufene BC21 Art Award wurde in den letzten Jahren an Constantin Luser (2007), Nadim Vardag (2009) und Lucie Stahl (2011) verliehen. Grundsätzlich ist er in Österreich lebenden Künstlerinnen und Künstlern unter 40 Jahren gewidmet, deren Werk insbesondere die Begegnung mit anderen Disziplinen sucht.

Die nominierende Vorjury bildeten im heurigen Jahr die Kuratorinnen und Kuratoren Diana Baldon (Index, Stockholm), Krist Gruijthuijsen (Grazer Kunstverein, Graz), Vít Havránek (tranzit.cz, Prag) und Sabine Schaschl (Direktorin Haus Konstruktiv, Zürich). Unabhängig voneinander entschieden sie sich für Künstlerinnen und Künstler, die räumlich-installativ und performativ arbeiten: In ihren Performances adressiert Marlene Haring jene Strukturen, deren Regeln und Konventionen Verhaltensmuster in räumlich-sozialen Gegebenheiten bestimmen. Auch Anna Witts künstlerische Praxis bedient sich performativer Strategien, wenn sie in den öffentlichen Raum interveniert und Situationen herstellt, in denen das Individuum im Verhältnis zu gesellschaftlichen Systemen an der Schnittstelle von Identitätspolitik, Kollektivität und BürgerInnenrechten verhandelt wird. Im Zentrum von Ralo Mayers Arbeiten steht meist das Verhältnis von Natur und Gesellschaft, dessen Konstruktion er in einem breiten Themenspektrum von postfordistischen Realitäten, Raumfahrtsgeschichte und anderer Science-Fiction analysiert. Das Ergebnis seiner performativen Recherchen nennt er renitente Übersetzungsmonster zwischen Medien wie Film, Performance, Rauminstallation und Text. Auch Christoph Meier setzt Installation, Performance und Film ein:

Seine raumbezogenen, oft ortsspezifischen Arbeiten reflektieren dabei die Bedingungen ihrer Produktion sowie Präsentation und stellen durch das wiederkehrende Motiv des Kopierens Originalität und Authentizität infrage.

Die Auswahljury, bestehend aus Maria Hlavajova (Direktorin der BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht), Natasa Petresin-Bachelez (freie Kuratorin; Manifesta Journal, Paris/Amsterdam), Giovanni Carmine (Direktor der Kunst Halle Sankt Gallen) und Grant Watson (Senior Curator am Inivia- Institute of International Visual Arts, London) sowie Agnes Husslein-Arco (Direktorin des Belvedere und 21er Haus), wird Ende September die Gewinnerin bzw. den Gewinner küren.

