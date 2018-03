Brigittenau: Amtshaus-Konzert mit Melodien von Strauß

Damenkapelle am 12.6.: Das Studium der Weiber ist schwer

Wien (OTS) - Charmante Künstlerinnen richten am Mittwoch, 12. Juni, im Amtshaus Brigittenau (20., Brigittaplatz 10) lächelnd eine Warnung an alle Männer im Publikum: "Ja, das Studium der Weiber ist schwer", erklären die Musikerinnen der "Damenkapelle Johann Strauß" und so lautet auch der Titel ihres Konzertes im Festsaal. Ab 19.30 Uhr spielt das im Jahr 1995 gegründete Ensemble die schönsten Melodien der Strauß-Dynastie sowie Stücke namhafter Tondichter wie Franz Lehar und Carl Michael Ziehrer. Organisiert wird der Musik-Abend vom Verein "Kulturforum Brigittenau". Der Eintritt ist gratis. Der Bezirk unterstützt das Konzert. Auskunft: Büro der Bezirksvorstehung Brigittenau, Telefon 4000/20 110 bzw. E-Mail post @ bv20.wien.gv.at.

Film-Musik am 18.6.: Wenn der weiße Flieder wieder blüht

Am Dienstag, 18. Juni, wird im Rahmen der Reihe "Brigittenauer Operettenkonzerte" im Festsaal des Amtshauses am Brigittaplatz das Wirken der Tondichter Franz Doelle (1883 - 1965) und Werner Bochmann (1900 - 1993) gewürdigt. Die Komponisten schrieben die Musik für vielerlei Filme und verfassten einige Evergreens. Von Doelle stammen Lieder wie "Wenn der weiße Flieder wieder blüht" und "Aus den Wolken kommt das Glück". Bochmann komponierte zum Beispiel die Stücke "Heimat, deine Sterne..." (Film "Quax, der Bruchpilot") und "Der Theodor im Fußballtor". Die Veranstaltung des "Verein zur Pflege und Förderung der Wiener Musik" wird vom Bezirk gefördert. Beginn: 19.30 Uhr. Der Zutritt ist frei. Internet-Infos über Kultur-Aktivitäten in der Brigittenau:

