Donaustadt: "Krieg der Knöpfe" auf dem Mira-Lobe-Weg

Wien (OTS) - In den 60er-Jahren war der auf einem Buch von Louis Pergaud aus 1912 basierende Film "Krieg der Knöpfe" ein Erfolg. Das reisende Lichtspieltheater "VOLXkino" zeigt am Freitag, 14. Juni, in der Donaustadt eine Neuverfilmung dieses "Klassikers". Im Bereich Mira-Lobe-Weg 4 führt das Kino-Team des Vereins "St. Balbach Art Produktion" den Streifen des Regisseurs Christophe Barratier (FR 2011, mit Laetitia Casta, Guillaume Canet und Kad Merad) vor. Bubengruppen aus Nachbardörfern haben einen Streit, den Unterlegenen werden die Knöpfe als Trophäen abgenommen und in weiterer Folge verschärft sich der Konflikt immer mehr. Die Freiluft-Vorstellung beginnt um 21.00 Uhr. Der Zutritt ist gratis. Auskunft: Telefon 0699/128 71 500 ("Hotline"), Telefon 219 85 45/80. Heuer dauert die Sommer-Saison des mobilen Kinos bis Freitag, 20. September. Vorgesehen sind exakt 41 Spieltage mit 60 Filmen an 30 Orten in 14 Bezirken. Weitere Informationen fordern Cineasten per E-Mail an:

office@volxkino.at.

o Allgemeine Informationen: Ambulantes Lichtspieltheater "VOLXkino" (Spielplan Sommer-Saison 2013): www.volxkino.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at