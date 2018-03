Aviso: Diskussionsveranstaltung - Macht das Europäische Parlament einen Unterschied? Einblicke in die EU Justiz- und Innenpolitik

Wien (OTS) - Als Antwort auf das viel kritisierte Demokratiedefizit der EU wurde die Rolle des Europäischen Parlaments sukzessive gestärkt. Diese Veranstaltung diskutiert die Auswirkungen von mehr Parlamentarismus für die EU Justiz- und Innenpolitik, einem der dynamischsten und wichtigsten Politikfelder der EU. Hat das Europäische Parlament die Balance zwischen "Freiheit" und "Sicherheit" in der EU verändert? Welcher Akteur ist die EU im Bereich innerer Sicherheit geworden?

Begrüßung: Gerda Falkner, Leiterin des Instituts für europäische

Integrationsforschung



Eröffnung: Florian Trauner und Ariadna Ripoll Servent



Ergebnisse des Projekts "Die Rolle der supranationalen Institutionen

in der EU Justiz- und Innenpolitik" finanziert vom Austrian Science

Fund (FWF): P 23341-G11



Podiumsdiskussion:



Ulrike Lunacek, Vizepräsidentin der Grünen Fraktion im

Europaparlament und stv. Mitglied im Ausschuss für bürgerliche

Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE)



Robert Strondl, Generalmajor, Vorsitzender des Verwaltungsrates der

EU-Grenzschutzagentur Frontex (2008-2012)



Wolfgang Wagner, Professor für Internationale Sicherheit an der

Freien Universität Amsterdam



Moderation: Eric Frey, Der Standard



Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier:

http://eif.univie.ac.at/veranstaltungen



Datum: 17.6.2013, um 17:00 Uhr



Ort:

Aula am Campus der Universität Wien Hof 1.11

Spitalgasse 2-4, 1090 Wien



