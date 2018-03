Radlobby Wien: Wir sind auf dem richtigen Weg zur Fahrradstadt!

Wiener Radlobbys ARGUS und IGF sehen zum Start der Velo-city Konferenz die Weichen Richtung fahrradfreundlichen Verkehr gestellt.

Wien (OTS) - Zum Beginn der internationalen Fachkonferenz Velo-city 2013 in Wien bekräftigen Alec Hager (IGF) und Andrzej Felczak (ARGUS): "Diese Konferenz wird einen weiteren Beitrag dazu liefern, dass Wien sich zur echten Fahrradstadt entwickeln kann. Mit dem 'Grundsatzbeschluss Radfahren' des Wiener Gemeinderats vom 22.Mai wurde die Basis dafür gelegt, nun setzen wir auf eine zielstrebige Umsetzung." Hindernisse orten die Wiener Radlobbys vor allem in den Wiener Bezirksvorstehungen, die bei der Raumverteilung die falschen Prioritäten zu Ungunsten des Radverkehrs setzen: "Hier passiert leider noch zu oft die Gleichsetzung von Parkplätzen mit Wählerstimmen. 80% des Straßenraums sind für parkende und stauende Autos vergeben, dabei werden nur 29% der Wege in Wien mit dem KFZ zurückgelegt", sieht Alec Hager noch Bedarf für Umdenken in manchen Bezirken. Dem Verkehrsressort der Stadtregierung stellen die Radlobbys ein positives Zeugnis bezüglich aus. "In der zentralen Zielrichtung der geänderten Prioritäten des Grundsatzbeschlusses bei der Verkehrsplanung findet sich unsere langjährige Forderung nach mehr Raum für das Rad wieder", zeigt sich Andrzej Felczak zufrieden. Wobei die Radlobby Wien Bedarf für erhöhtes Tempo und höhere Budgets sieht.

