Tirol holt sich das "Süße" Nachwuchsgold

Wien (OTS/PWK395) - Die Plus City Pasching bildete am 07.06.2013 den Rahmen für die süßen Kunstwerke der jungen Konditorenelite Österreichs. 18 KonditorInnen aus 9 Bundesländern kreierten Kunstwerke aus Schokolade, Zucker und Marzipan. Der Berufsnachwuchs begeisterte die Zuschauer mit seiner hohen fachlichen Kompetenz.

Trotz der weiblichen Dominanz ging der 1. Platz an einen männlichen Teilnehmer.

Sieger wurde heuer Mathias Regensburger vom Lehrbetrieb Cafe Regensburger OG in Tirol. Der zweite Platz ging an Michaela Eibegger vom Lehrbetrieb Regner GmbH & Co KG in der Steiermark. Barbara Freimüller vom Lehrbetrieb Konditorei Grellinger - Fam. Wolfgang Brenner aus Oberösterreich und Sabrina Wall vom Lehrbetrieb Heiss & Süß GmbH aus Niederösterreich belegten ex aequo den dritten Platz.

Die Wettbewerbsteilnehmer erhielten insgesamt 8 Goldmedaillen, 7 Silbermedaillen und 3 Bronzemedaillen.

"Der Spaß am kreativen Arbeiten mit exklusiven Rohstoffen ist einer der vielen Gründe warum sich jedes Jahr zahlreiche junge Menschen für das Erlernen unseres "süßen" Handwerks entscheiden", erklärt Dr. Paulus Stuller, Bundesinnungsmeister der Lebensmittelgewerbe und Innungsmeister der Konditoren Österreichs.

Die rund 1.200 gewerblichen Konditoren setzen jährlich mehr als 300 Millionen Euro um. In Österreichs Konditoreien sind rund 4.100 ArbeitnehmerInnen beschäftigt. Die österreichischen Meisterbetriebe der Konditoren sind ein wichtiger Ausbildner im Lebensmittelbereich und die Qualität der Ausbildung kann die österreichische Konditorenjugend auch international äußerst erfolgreich verteidigen -wie die folgende Liste mit den Ergebnissen der Weltmeisterschaften beweist. (US)

Konditoren - Weltmeisterschaften (World Skills):

1999: Bronze - Doris Maria Schlapp

2001: Gold - Eveline Wild

2003: Silber - Carina Bader

2009: Gold - Gregor Regner

2011: Gold - Stefan Lubinger

