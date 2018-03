CVBT-Aktionäre stimmen für Veränderungen

Las Vegas (ots/PRNewswire) - CardioVascular BioTherapeutics, Inc. (CVBT) gab heute bekannt, dass seine Aktionäre mit über 60 Prozent der Stimmanteile für Änderungen der Unternehmenssatzung von CVBT gestimmt haben. Diese entfernen bestimmte Direktoren vom Vorstand des Unternehmens und autorisieren die übrigen Direktoren, einen Finanzierungsvorschlag zu prüfen.

Die Vorstandsmitglieder, die mit Wirkung vom 7. Juni 2013 ihres Amtes enthoben wurden, sind Daniel C. Montano, John (Jack) Jacobs, Ernest C. Montano, Viktoriya T. Montano, Ernest Montano III und Joong Ki Baik.

Die verbleibenden zwei Direktoren Mickael A. Flaa und Grant Gordon beriefen drei neue Direktoren an den Übergangsvorstand von CVBT. Dabei handelte es sich um Calvin A. Wallen III, Jon Ross und Robert Schleizer. Die neuen Direktoren bringen Erfahrung in Finanzierungsgeschäften, juristischen Verfahren und Unternehmenssanierungen an den Vorstand von CVBT.

Der Übergangsvorstand hat getagt und die von den Aktionären beschlossenen Satzungsänderungen ratifiziert, das Management zur Prüfung des Finanzierungsvorschlags autorisiert, das vorherige Management von seinen Pflichten entbunden und Calvin A. Wallen III zum Chairman of the Board sowie Mickael A. Flaa zum President und CFO ernannt.

Weitere Informationen zu den neuen Direktoren werden sehr bald auf der Website von CVBT veröffentlicht. http://www.cvbt.com

Informationen zu CardioVascular BioTherapeutics

CVBT ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das Arzneimittelkandidaten mit FGF-1 als aktivem pharmazeutischen Wirkstoff zur Behandlung von Krankheiten entwickelt, die mit unzureichender Blutzufuhr zu Geweben oder Organen einhergehen. Das Unternehmen hat eine Phase-II-Studie über die Behandlung schwerer Fälle der koronaren Herzkrankheit in Auftrag gegeben (CVBT-141H) und eine FDA-Autorisierung zur Durchführung einer Phase-I-Studie über die Behandlung der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit erhalten (CVBT-141C). Eine geplante Spätphasenstudie über die Behandlung chronischer diabetischer Fußulcera (CVBT-141B) wird anlaufen, sobald die FDA die entsprechende Genehmigung erteilt hat.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate können maßgeblich von den hierin zum Ausdruck gebrachten Darstellungen oder Erwartungen abweichen. Zukunftsbezogene Aussagen sind zum Beispiel Aussagen über die Erwartungen im Hinblick auf neue Forschungsprojekte, Fortschritte klinischer Studien oder zukünftige Geschäftsinitiativen. Die Faktoren, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten, schließen ein, sind aber nicht beschränkt auf die Zulassung der Arzneimittelkandidaten von CVBT seitens der FDA, die Marktakzeptanz der Produkte von CVBT seitens der Kunden, neue Branchenentwicklungen sowie zukünftige Umsätze, Ausgaben, Margen, Barmittelverwendungen und Finanzergebnisse. Eine detailliertere Erörterung dieser und zusammenhängender Risiken finden Sie in den aktuellsten Unterlagen, die das Unternehmen bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht hat.

