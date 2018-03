IIR Spezialtraining mit Prof. Samy Molcho: Körpersprache: So "reden" Gewinner

29. August 2013, Gartenhotel Altmannsdorf, Wien www.iir.at/molcho.html

Wien (OTS) -

IIR-Bestseller Seminar mit DEM Experten für Körpersprache, Prof. Samy Molcho

Die Wirkung der eigenen Körpersignale erkennen, das Bewegungsvokabular erweitern und durch Körpersprache den Zugang zu Gesprächspartnern finden - dazu lädt Sie Prof. Samy Molcho am 29. August 2013 ein.

Prof. Samy Molcho ist seit vielen Jahren eine international gefeierte Kapazität auf dem Gebiet der Körpersprache und begeistert mit seinen 77 Jahren in interaktiven Seminaren mit Top-Bewertungen:

"Ich habe einmal mehr gesehen, dass der Körper nicht lügt", "Man wird selbst Teil des Vortrages" und "Einfach Molcho", so begeisterte Teilnehmer. Lassen auch Sie sich dieses Erlebnis nicht entgehen und sichern Sie sich rechtzeitig Ihren Platz.

Schneller ans Ziel kommen

Im hektischen Berufsalltag ist oftmals der erste Eindruck das entscheidende Zünglein an der Waage zwischen Erfolg und Misserfolg:

Wie treten Sie bestimmt und zielbewusst auf? Wie deuten Sie die wahren Motive Ihres Gegenübers? Wie fördern Sie Ihre Kreativität und die Ihrer Mitarbeiter? Wo liegt der Unterschied zwischen "Wie wirke ich" und "Was meine ich"?

Prof. Samy Molcho zeigt mit vielen Übungen und Analysen, was die eigene Körpersprache und die der Gesprächspartner zu bedeuten hat. Machen Sie sich die Schlüsselqualifikation Körpersprache zu Nutzen und gehen Sie in Zukunft sicher in Präsentationen, Verkaufsverhandlungen und Führungsgespräche!

IIR Spezialtraining mit Prof. Samy Molcho "Körpersprache so reden

Gewinner"



Datum: 29.8.2013, um 09:30 Uhr



Ort:

Gartenhotel Altmannsdorf

Hoffingergasse 26-28, 1120 Wien



