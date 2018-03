AVISO - Fototermin - 12. Juni- Ottakring: Start für gratis W-Lan am Yppenplatz mit BV Prokop

Wien (OTS/SPW-K) - Ab 12. Juni 2013 gibt es in Ottakring am Yppenplatz erstmals gratis W-Lan und Internetzugang. Das gemeinsame Pilotprojekt wird unter Anwesenheit von SP-Bezirksvorsteher Franz Prokop und den Ottakringer Klubvorsitzenden von SPÖ und Grünen in Betrieb genommen.

Die VetreterInnen der Medien sind zu diesem Fototermin sehr herzlich eingeladen!

Bitte merken Sie vor:

Fototermin: Gratis W-Lan am Yppenplatz mit BV-Prokop

Zeit: 12. Juni 2013, 10.00 Uhr

Treffpunkt: Yppenpark

