Einladung zur Pressekonferenz: GLOBAL 2000 Untersuchung weist gefährliches Pestizid im menschlichen Körper nach

Wien (OTS) - Die österreichische Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 präsentiert die besorgniserregenden Ergebnisse einer in 18 europäischen Ländern durchgeführten Studie über die Belastung von Menschen mit dem weltweit meistverkauften Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat. Die Studie wurde gemeinsam mit dem Netzwerk "Friends of the Earth" durchgeführt, untersucht wurden 182 Testpersonen im Alter von 15 - 65 Jahren.

Am Podium:

Mag.a Heidemarie Porstner, Gentechnik-Expertin bei GLOBAL 2000

DI Dr. Helmut Burtscher, Biochemiker bei GLOBAL 2000

Doz. Dr. med. Hanns Moshammer, ÄrztInnen für eine gesunde Umwelt, Medizinische Universität Wien

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Zeit: 13. Juni, 10:00h

Anmeldung unter presse @ global2000.at erbeten

Datum: 13.6.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien



