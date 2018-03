ÖZIV Medienpreis 2012 an Felix Lill und Peter Pauli

Ehrende Anerkennung an Ernst Spiessberger von Zitronenwasser

Wien (OTS) - Nachdem er im Vorjahr bereits eine ehrende Anerkennung zugesprochen bekommen hatte, überzeugte Felix Lill beim ÖZIV Medienpreis 2012 die Jury vollends und erhielt für seinen in der Presse am Sonntag erschienenen Artikel "Barrierefreier Pionier für London" den Preis in der Kategorie Print. In der Kategorie elektronische Medien wurde Peter Pauli für seinen Film "Barrierefrei in allen Lebenslagen - Barbara Sima" mit dem ÖZIV Medienpreis bedacht. Eine ehrende Anerkennung vergab die Jury unter dem Vorsitz von ÖJC-Präsident Fred Turnheim an Ernst Spiessberger für sein Sendungsformat "Zitronenwasser".

"Es freut mich, dass sich die Qualität der Einreichungen gegenüber dem Vorjahr wieder erhöht hat und wir Preise in beiden Kategorien vergeben konnten", erklärt ÖZIV Präsident Klaus Voget. "Die beiden ausgezeichneten Beiträge zeigen, dass es möglich ist, über Menschen mit Behinderungen in ausgewogener und spannender Form zu berichten, ohne die Mitleidsmasche zu bemühen." Fred Turnheim zeigte sich insbesondere von der Zitronenwasser-Sendung "Ich wünsche mir von Licht ins Dunkel" beeindruckt: "Diese Sendung hat viele neue und interessante Aspekte vermittelt und beeindruckt durch die freche Machart."

Der ÖZIV Medienpreis wird seit 2006 für herausragende Berichterstattung über Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben/in der Wirtschaft vergeben und ist mit der Statue "Schuasch" des Künstlers Rudolf Pinter sowie einem Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro dotiert. Die Verleihung fand heuer im Rahmen eines inklusiven Clubbings im Wiener Volksgarten statt. Aus terminlichen Gründen wurde Felix Lill bereits im Vorfeld im Rahmen eines feierlichen Abendessens geehrt.

