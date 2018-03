EANS-Stimmrechte: S&T AG / Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung gem. § 91 Abs.1 BörseG

Die grosso holding Gesellschaft mbH, Wien, Österreich hat der S&T AG, Linz, Österreich im Hinblick auf das von der österreichischen Übernahmekommission mit Bescheid vom 8. Mai 2013 festgestellte gemeinsame Vorgehen von grosso holding Gesellschaft mbH, Quanmax Inc., Quanmax Malaysia Sdn.Bhd. und DI Hannes Niederhauser am 7.6.2013 gem. § 91 Abs. 1 BörseG mitgeteilt, dass entsprechend dieser Entscheidung der Stimmrechtsanteil der grosso holding Gesellschaft mbH an der S&T AG, Linz (ISIN AG0000A0E9W5) die Schwellen von 4%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40% und 45% zum 8. Mai 2013 überschritten hat und an diesem Tag 49,41% (19.437.543 Stimmrechte) beträgt. Hiervon sind der grosso holding Gesellschaft mbH 33,97% (13.363.504 Stimmrechte) nach § 92 Nr. 7 BörseG zuzurechnen. Die der grosso holding Gesellschaft mbH zuzurechnenden Stimmrechte werden dabei über folgende Unternehmen bzw. Personen gehalten:

- Quanmax Inc., Taipei, Taiwan

- Quanmax Malaysia Sdn. Bhd., Penang, Malaysia

- Herr DI Hannes Niederhauser, Leonding, Österreich

Herr Dr. Erhard F. Grossnigg, Wien, Österreich hat der S&T AG, Linz, Österreich im Hinblick auf das von der österreichischen Übernahmekommission mit Bescheid vom 8. Mai 2013 festgestellte gemeinsame Vorgehen von grosso holding Gesellschaft mbH, Quanmax Inc., Quanmax Malaysia Sdn.Bhd. und DI Hannes Niederhauser am 7.6.2013 gem. § 91 Abs. 1 BörseG mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der S&T AG, Linz (ISIN AG0000A0E9W5) entsprechend dieser Entscheidung die Schwellen von 4%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40% und 45% zum 8. Mai 2013 überschritten habe und an diesem Tag 49,41% (19.437.543 Stimmrechte) beträgt. Hiervon sind mir 33,97% (13.363.504 Stimmrechte) nach § 92 Nr. 7 BörseG und 15,44% (6.074.039 Stimmrechte)nach § 92 Nr. 4 BörseG zuzurechnen. Die Herrn Dr. Grossnigg zuzurechnenden Stimmrechte werden dabei über folgende Unternehmen gehalten:

- grosso holding Gesellschaft mbH, Wien, Österreich

- Quanmax Inc., Taipei, Taiwan

- Quanmax Malaysia Sdn. Bhd., Penang, Malaysia

- Herr DI Hannes Niederhauser, Leonding, Österreich

Die Quanmax Inc., Taipei, Taiwan hat der S&T AG, Linz, Österreich im Hinblick auf das von der österreichischen Übernahmekommission mit Bescheid vom 8. Mai 2013 festgestellte gemeinsame Vorgehen von grosso holding Gesellschaft mbH, Quanmax Inc., Quanmax Malaysia Sdn.Bhd. und DI Hannes Niederhauser am 7.6.2013 gem. § 91 Abs. 1 BörseG mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil der Quanmax Inc., Taipei, Taiwan an der S&T AG (ISIN AT0000A0E9W5) die Schwellen von 4%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40% und 45% zum 8. Mai 2013 überschritten hat und an diesem Tag 49,41% (19.437.543 Stimmrechte) beträgt. Hiervon sind der Quanmax Inc. 17,73% (6.976.666 Stimmrechte) nach § 92 Nr. 7 BörseG und 28,37% (11.160.877 Stimmrechte)nach § 92 Nr. 4 i.V.m. § 92 Nr. 7 BörseG zuzurechnen. Die der Quanmax Inc. zuzurechnenden Stimmrechte werden dabei über folgende Unternehmen gehalten:

- grosso holding Gesellschaft mbH, Wien, Österreich

- Quanmax Malaysia Sdn. Bhd., Penang, Malaysia

- Herr DI Hannes Niederhauser, Leonding, Österreich

Die Quanmax Malaysia Sdn. Bhd., Penang, Malaysia, hat der S&T AG, Linz Österreich im Hinblick auf das von der österreichischen Übernahmekommission mit Bescheid vom 8. Mai 2013 festgestellte gemeinsame Vorgehen von grosso holding Gesellschaft mbH, Quanmax Inc., Quanmax Malaysia Sdn.Bhd. und DI Hannes Niederhauser am 7.6.2013 gem. § 91 Abs. 1 BörseG mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil der Quanmax Malaysia Sdn. Bhd., Penang, Malaysia an der S&T AG (ISIN AT0000A0E9W5) die Schwellen von 4%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40% und 45% zum 8. Mai 2013 überschritten hat und an diesem Tag 49,41% (19.437.543 Stimmrechte) beträgt. . Hiervon sind der Quanmax Malaysia Sdn. Bhd. 21,04% (8.276.666 Stimmrechte) nach § 92 Nr. 7 BörseG zuzurechnen. Die der Quanmax Malaysia Sdn. Bhd. zuzurechnenden Stimmrechte werden dabei über folgende Unternehmen gehalten:

- grosso holding Gesellschaft mbH, Wien, Österreich

- Quanmax Inc., Taipei, Taiwan

- Herr DI Hannes Niederhauser, Leonding, Österreich

Herr DI Hannes Niederhauser, Leonding, Österreich hat im Hinblick auf das von der österreichischen Übernahmekommission mit Bescheid vom 8. Mai 2013 festgestellte gemeinsame Vorgehen von grosso holding Gesellschaft mbH, Quanmax Inc., Quanmax Malaysia Sdn.Bhd. und DI Hannes Niederhauser am 7.6.2013 gem. § 91 Abs. 1 BörseG mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der S&T AG (ISIN AT0000A0E9W5) die Schwellen von 4%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40% und 45% zum 8. Mai überschritten hat und an diesem Tag 49,41% (19.437.543 Stimmrechte) beträgt. Hiervon sind ihm 47,12% (18.534.916 Stimmrechte) nach § 92 Nr. 7 BörseG zuzurechnen. Die ihm zuzurechnenden Stimmrechte werden dabei über folgende Unternehmen gehalten:

- grosso holding Gesellschaft mbH, Wien, Österreich

- Quanmax Inc., Taipei, Taiwan

- Quanmax Malaysia Sdn. Bhd., Penang, Malaysia

Dr. Erhard F. Grossnigg, Wien, Österreich hat uns gemäß § 91 Abs. 1 BörseG am 7.6.2013 mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil aufgrund der Verschmelzung der S&T System Integration & Technology Distribution AG mit der Quanmax AG (nun S&T AG) die Schwellen von 4 Prozent, 5 Prozent, 10 Prozent und 15 Prozent zum 18.12.2012 überschritten hat und an diesem Tag 16,58% (6.524.039 Stimmrechte) betrug. Gemäß § 92 Nr. 4 BörseG sind Dr. Grossnigg hiervon 16,58% (6.524.039 Stimmrechte) zuzurechnen, die über folgendes von ihm kontrolliertes Unternehmen gehalten werden:

- grosso holding Gesellschaft mbH, Wien, Österreich

