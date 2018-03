Erinnerung - 11.6. "SAFETY Tour 2013"-Prämierung der sichersten Schulklasse Wiens

Wien (OTS) - Am 11. Juni findet von 9.00 bis 13.00 Uhr am Eisring Süd in Favoriten das Wiener Landesfinale der SAFETY Tour 2013 statt. Eröffnet wird das Finale um 9 Uhr durch Gemeinderat Jürgen Wutzelhofer sowie Stadtschulratspräsidentin Susanne Brandsteidl. Im Anschluss an die Eröffnung werden die MedienvertreterInnen zum "Sicherheitsfrühstück" eingeladen.

Gegen 13 Uhr steht die Siegerklasse fest. Die Siegerklasse wird die Stadt Wien beim Bundesfinale der SAFETY Tour am 19. Juni 2013 vertreten.

Das Wiener Landesfinale: Zehn Klassen aus Wien ermitteln in kindgerecht aufbereiteten "Sicherheitsspielen" die sicherste Schulklasse Wiens.

Der Bewerb setzt sich aus mehreren Einzelbewerben zusammen, bei denen die Kinder das richtige Verhalten in Notfallsituationen üben können. Die Sieger müssen mit Sicherheitswissen, dem Erkennen von Unfallgefahren und Geschicklichkeit punkten.

Die vierten Volksschulklassen in Wien hatten die Möglichkeit, sich im Rahmen der Vorbewerbe anzumelden und sich dabei für das Landesfinale zu qualifizieren.

Die Siegerklasse des Landesfinales vertritt die Stadt Wien beim großen Bundesfinale und tritt dort gegen die Siegerklassen aus ganz Österreich an. Das Bundesfinale findet am 19. Juni 2013 in Wien 20., Hopsagasse 5 statt.

Die SAFETY Tour ist eine Aktion des Österreichischen Zivilschutzverbandes in Zusammenarbeit mit den Helfern Wiens (vorm. Wiener Zivilschutzverband).

Bitte merken sie vor: Eröffnung Wiener Landesfinale SAFETY Tour 2013 mit Gemeinderat Jürgen Wutzelhofer und Stadtschulratspräsidentin Susanne Brandsteidl Zeit: Dienstag, 11. Juni 2013, 9 Uhr Ort: Eisring Süd, 10., Windtenstraße 2 Siegerehrung Zeit: Dienstag, 11. Juni 2013, 13 Uhr Ort: Eisring Süd, 10., Windtenstraße 2

