Lotto: Quicktipp war für WienerIn 9,2 Millionen Euro wert

Solojoker mit 426.700 Euro in der Steiermark

Wien (OTS) - Freitag, kurz vor Mittag, irgendwo in Wien: Ein Spielteilnehmer eilt, wie viele andere auch, in die Lotto Annahmestelle und nimmt per Quicktipp den Fünffachjackpot in Angriff. Sein Glück: Dieser Angriff ist von Erfolg gekrönt, denn dem Computer gelingt es - wie sich am Sonntag Abend bei der Ziehung herausstellt -tatsächlich, die "sechs Richtigen" auf genau seine Quittung zu platzieren; und zwar in den zweiten von insgesamt fünf Tipps.

Es handelte sich dabei um den einzigen Sechser dieser Runde, und der Sologewinn schlägt sich beim Gewinner bzw. bei der Gewinnerin mit 9.231.788,80 Euro zu Buche. Dabei handelt es sich um den zweithöchsten jemals in Österreich erzielten Lotto Gewinn, nach dem 9,4 Millionen-Solosechser aus dem August des Vorjahres.

Somit ist auch der fünfte Fünffachjackpot der Lotto Geschichte geknackt, das Warten auf den ersten Sechsfachjackpot geht in die nächste Runde.

Zehn Spielteilnehmer tippten am Sonntag einen Fünfer mit der Zusatzzahl 12. Fünf Niederösterreicher, zwei Oberösterreicher, zwei Wiener und ein Kärntner erhalten dafür jeweils mehr als 36.700 Euro.

Jetzt 5 Mercedes CLS Shooting Brake gewinnen

Lotto spielt jetzt fünf Mercedes CLS Shooting Break aus, eine automobile Kombination aus Sportwagen und Kombi, mit der man stilvoll reisen kann und dabei weder auf Sportlichkeit noch auf Laderaum verzichten muss. Verlost werden die fünf Mercedes unter allen Lotto Tipps der vier Ziehungen von Mittwoch, den 12. bis Sonntag, den 23. Juni 2013.

Joker

Beim Joker gab es einen Sologewinn. Ein Steirer erhält für sein "Ja" zur richtigen Zahlenkombination rund 426.700 Euro.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 9.6.2013:

1 Sechser zu EUR 9.231.788,80 10 Fünfer+ZZ zu je EUR 36.725,40 341 Fünfer zu je EUR 1.174,80 844 Vierer+ZZ zu je EUR 166,10 16.387 Vierer zu je EUR 40,30 21.246 Dreier+ZZ zu je EUR 15,00 255.729 Dreier zu je EUR 4,50 786.369 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,10

Die Gewinnzahlen: 1 22 27 33 40 44 Zusatzzahl: 12

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 9.6.2013:

1 Joker zu EUR 426.680,80 21 mal EUR 7.700,00 255 mal EUR 770,00 2.382 mal EUR 77,00 24.211 mal EUR 7,00 241.766 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 9 8 7 3 3 8

