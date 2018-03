mk-group ("Care-Energy") hilft Flutopfern vor Ort mit technischer Ausrüstung

"Während eines Hochwassers gibt es immer Stromabschaltungen und Defekte in den Netzen. Gleichzeitig brauchen sowohl die Einsatzkräfte als auch die Menschen in den betroffenen Häusern Strom für Licht und technische Geräte. Deshalb haben wir das ganze Wochenende vor Ort mit zahlreichen Mitarbeitern geholfen." gab Martin Kristek, Geschäftsführer der mk-group Holding GmbH nach seiner Rückkehr von der "Care-Energy"-Hochwasserhilfe in Pirna und Rathen bekannt. "Wir haben in 2 schwer von der Flut getroffenen Gegenden 30 Notstromaggregate, Pumpen, Kabel, Benzin und weiteres Zubehör verteilt. Die Menschen, die Hilfsorganisationen und die Politik vor Ort waren sehr dankbar für die dringend benötigte technische Unterstützung."

Martin Kristek weiter: "Wir haben uns gefragt, wie wir als Energiedienstleister den Menschen in den Hochwassergebieten helfen können. Eine Ausweitung unseres Sozialtarifs oder eine reine Spendenaktion wäre uns zu wenig gewesen. "Care-Energy" kümmert sich um die Menschen vor Ort. Durch die bundesweiten Kontakte unseres Vertriebs können wir vor Ort gemeinsam mit Verwaltung und Einsatzkräften helfen, was wir in Pirna und Rathen sehr gern getan haben. Ich danke allen Mitarbeitern, die ihr Wochenende für unsere Care-Energy-Hochwasserhilfe geopfert haben. Wir sind alle müde, aber glücklich, geholfen zu haben."

