EANS-Adhoc: ams AG / ams aktualisiert Geschäftserwartungen

Unterpremstätten, Österreich (10. Juni 2013) -

10.06.2013

ams (SIX: AMS), ein führender

Anbieter von hochwertigen Analog-ICs und Sensoren, aktualisiert seine Geschäftserwartungen für 2013. Aus Kundeninformationen und dem Auftragseingang der jüngsten Zeit ist ams zu der Auffassung gelangt, dass bestimmte Produktionshochläufe von ams-Produkten mit bestätigtem Design-in-Status nunmehr spät im zweiten Halbjahr 2013 und/oder in den ersten Monaten des kommenden Jahres zu erwarten sind. In Folge dessen rechnet ams mit einem gegenüber den bisherigen Erwartungen niedrigeren Umsatzanstieg im zweiten Halbjahr 2013, erwartet jedoch weiterhin ein Umsatzwachstum für das Gesamtjahr 2013 gegenüber dem Vorjahr. ams geht von Produktionshochläufen für neue Endgeräte im zweiten Halbjahr 2013 aus, der Hochlauf mehrerer Design-ins in künftigen Endgeräteplattformen, die die Marktposition von ams bei Smartphones und Tablet-PCs ausbauen werden, wird jedoch für das Jahr 2014 erwartet.

Da einige der Änderungen in der zeitlichen Abfolge der Produktionshochläufe neue Produktbereiche mit attraktivem Margenprofil tangieren und ams weiter in Ressourcen zur Unterstützung neuer Projektgewinne investiert, erwartet das Unternehmen zugleich eine negative Auswirkung auf das operative Ergebnis und Nettoergebnis 2013, die nun beide unter dem Niveau des Vorjahres erwarten werden.

Unbeeinflusst von den zuvor erwähnten Verzögerungen bei Produktionshochläufen verfügt ams über eine volle Projekt- und Entwicklungspipeline mit führenden OEMs in den Märkten Consumer & Communications sowie Industrie, Medizintechnik und Automotive für 2013 und die Folgejahre. ams hebt hervor, dass das Unternehmen keine Veränderungen in den engen Beziehungen und bedeutenden Engagements mit seinen wichtigsten Kunden insbesondere in den attraktiven Märkten für Smartphones und Tablet-PCs feststellt.

Vor dem Hintergrund der genannten Entwicklungen erwartet ams, dass das Jahr 2013 Merkmale eines Übergangsjahres aufweisen wird, während sich ams darauf vorbereitet, bereits gewonnene hochvolumige Projekte in 2014 und den Folgejahren als Umsatz zu realisieren. Über die kommenden Quartale hinweg wird sich ams darauf konzentrieren, seine Pipeline an hochwertigen Analog- und Sensorlösungen Kunden für die Geräte der nächsten Generation zur Verfügung zu stellen.

ams wird die Ergebnisse des zweiten Quartals und ersten Halbjahres 2013 einschließlich eines Ausblicks für das dritte Quartal 2013 am 22. Juli 2013 nach Börsenschluss um 18.00 Uhr MESZ veröffentlichen.

Über ams

ams entwickelt und produziert High Performance Analog-ICs, die innovative Lösungen für die anspruchsvollsten Herausforderungen seiner Kunden bieten. Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision, Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerst niedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio von ams umfasst Sensoren, Sensorschnittstellen, Power Management-ICs und Wireless-ICs für Kunden in den Märkten Consumer, Industrie, Medizintechnik, Mobilkommunikation und Automotive.

ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt über 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit und ist ein wichtiger Partner für mehr als 7.800 Kunden rund um die Welt. ams ist der neue Name von austriamicrosystems nach dem Erwerb des Lichtsensoranbieters TAOS Inc. im Jahr 2011. ams ist an der SIX Swiss Stock Exchange börsennotiert (Tickersymbol: AMS). Weitere Informationen über ams unter www.ams.com.

