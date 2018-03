Die DMC2013 findet im Juni im Shanghai New International Expo Center statt

(PRN) - - Es nehmen Hersteller von Hochleistungsausrüstung für Präzisionsfertigung und -formung, internationale Produzenten von 3D-Druckern sowie führende Unternehmen aus der Werkzeug- und Formenbaubranche für die Automobilindustrie teil

Schanghai (ots/PRNewswire) - Die China International Exhibition on Die & Mould, Metal Processing and Forming Industry (DMC2013) findet im Shanghai New International Expo Center vom 18. bis 21. Juni in den Pavilions E1-E4 statt. Über 600 Unternehmen aus 13 Ländern und Regionen aus der gesamten Welt, darunter Deutschland, die Schweiz, USA, Japan und Südkorea nehmen daran teil. Außerdem haben 26 Ausstellergruppen ihre Teilnahme angekündigt. Diese erste Automotive Die, Mould and Equipment Special Exhibition vermittelt einen umfassen Eindruck über die enge Beziehung zwischen der Werkzeug- und Formenbaubranche für die Automobilindustrie und Produktionsmaschinen. Darüber hinaus treffen sich auf der Veranstaltung die führenden internationalen Lieferanten aus allen Sektoren der Hochleistungstechnologie und Ausrüstung für Präzisionsfertigung und -formung. Die weltweit besten Anbieter von 3D-Druckerlösungen, 3D-Systemen und STRATASYS/Object werden auf der Veranstaltung ebenfalls vertreten sein und Besuchern aus ganz China die modernsten 3D-Drucker und Technologien für Rapid Prototyping (Entwicklung von Prototypen) vorstellen. Gleichzeitig mit der Ausstellung findet auch das Automobile Manufacturing Equipment and Mould Development Forum and Automobile Lightweight Manufacturing Technology Seminar statt. Zusätzlich werden auf der Annual Automobile Body Mould and Equipment Conference und der Annual Rubber Mould Conference, den Foren für den Austausch technischer Themen, Fragen des Bedarfs an Formen für die Automobilbranche angesprochen.

(Logo: http://www.prnasia.com/sa/20061108114544-37.jpg

)

Bitte richten Sie Anfragen für weiterführende Informationen oder Material direkt an die Veranstalter: China Die and Mould Industry Association Adresse: Room 505\506, Building 4, Guoxing Jiayuan, 20 Shouti South Road, Haidian District, Beijing 100044, China Tel.:

(86-10) 8835 6463 Fax: (86-10) 8835 6461 E-Mail:

rongsheng.zsq @ 263.net

Shanghai International Exhibition Co., Ltd. Adresse: 8/F, OOCL Plaza, 841 YanAn Zhong Road, Shanghai 200040, China Tel.: (86-21) 6279 2828 Fax: (86-21) 6512 4191 E-Mail:

dmc @ siec-ccpit.com

Web site: http://www.siec-ccpit.com/