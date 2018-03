Neues Volksblatt: "Blaue Trauben" von Markus EBERT

Ausgabe vom 10. Juni 2013

Linz (OTS) - Dass das Hochwasser für eine gute Woche lang die Opposition ins politische Abseits gespült hat, soll diese Woche vergessen gemacht werden. Bei drei Tagen Nationalratsplenum werden FPÖ, Grüne, BZÖ und Team Stronach wieder alle Register ziehen, um sich im angelaufenen Nationalratswahlkampf zurück zu melden. FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache wird dabei mit einem blau-gelben Auge antreten. Denn der Landesparteitag der FPÖ in Niederösterreich ist wohl nicht gerade ein Signal für innerparteiliche Geschlossenheit. 65 Prozent für einen Landesparteiobmann sind nicht viel, aber sie lassen auf viel Arbeit für die "ideale Integrationsfigur", die Walter Rosenkranz nach Straches Definition ist, schließen.

Klar ist: Der FPÖ-Chef hat im heurigen Frühjahr einen ziemlichen Baustellenslalom zu absolvieren. Wobei nach dem Debakel in Kärnten, den Verlusten in NÖ und in Tirol sowie dem nicht berauschenden Abschneiden in Salzburg noch nicht wirklich aufgeräumt ist, auch wenn Strache diesen Eindruck vermitteln möchte. Der außerordentliche Bundesparteitag am Samstag mit Straches Kür zum FPÖ-Spitzenkandidaten für die Nationalratswahl wird als Befreiungsschlag angelegt werden. Dass aus dem erhofften Kanzlerduell nun ein Match mit Polit-Neuling Frank Stronach geworden ist zeigt jedenfalls, dass die blauen Trauben auch wieder ein bisschen höher hängen.

