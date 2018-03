TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Zurück zum Start", von Bernhard Bartsch

Ausgabe vom 10. Juni 2013

Innsbruck (OTS) - Auf der koreanischen Halbinsel folgen Konfrontation und Kooperation als verlässlicher Zyklus. Trotzdem vollzieht sich in der Konfliktregion ein Wandel. China verliert immer mehr die Lust an der Rolle des Verbündeten Nordkoreas.

Nach einem heftigen Streit braucht es eine besonders verbindliche Versöhnungsgeste: Mit einem symbolträchtigen Handschlag über die innerkoreanische Grenzlinie haben Nord- und Südkorea am Sonntag wieder direkte Gespräche aufgenommen. Am Mittwoch sollen Minister beider Seiten verhandeln, und auch das Krisentelefon wurde wieder eingestöpselt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Fabriken in der gemeinsamen Wirtschaftszone Kaesong die Arbeit wieder aufnehmen. Das Industrieprojekt ist für den Norden eine viel zu wichtige Deviseneinnahmequelle, als dass Pjöngjang auf das Geld verzichten könnte.

Nach sechs Monaten verbaler Eskalation, die mit Nordkoreas Tests einer Langstreckenrakete und einer Atombombe begannen, setzen die beiden Koreas also wieder auf Annäherung. Konfrontation und Kooperation folgen einander auf der koreanischen Halbinsel seit Jahren in einem verlässlichen Zyklus. Das Spiel geht wieder einmal von vorne los.

In Südkorea hat man mit nichts anderem gerechnet. Aller martialischen Rhetorik zum Trotz: Eine reale Kriegsgefahr bestand nie. Denn ein militärischer Konflikt mit dem Süden und seiner Schutzmacht, den USA, wäre für das Regime in Pjöngjang politischer Selbstmord. Trotzdem, es ist nicht egal, ob die Zeichen auf Krieg oder auf Frieden stehen. Der Norden nutzt die Eskalationsphasen und die damit verbundenen Waffentests, um seine Rüstungsprojekte weiter zu entwickeln. Mit jedem Zyklus steigt das Drohpotenzial, das von Nordkoreas Atomwaffen ausgeht. Je einfacher Pjöngjang Konflikte hoch-und runterfahren kann, umso verlockender sind sie für das Regime. Der Süden wäre also gut beraten, dem Norden die Wiederannäherung nicht zu leicht zu machen.

Doch nicht nur die Südkoreaner sind in der Pflicht. Auch China, Nordkoreas engster Verbündeter, spielt eine entscheidende Rolle. Peking hat Pjöngjang in der Vergangenheit politisch und wirtschaftlich den Rücken gestärkt und das Rowdy-Verhalten damit unterstützt. Inzwischen wächst aber auch in der chinesischen Regierung das Bewusstsein, dass nicht mehr viel fehlt, bis Nordkorea eine echte Atommacht sein könnte, ein Szenario, das keineswegs in Pekings Interesse ist. Deswegen gibt es Anzeichen, dass China den Druck auf seinen Nachbarn erhöhen wird - womit es sich indirekt mit Südkorea und den USA verbündet. Wenn das passiert, hat sich Kim Jong-un mit seiner jüngsten Eskalation schwer verkalkuliert.

