Seeber: Blinde Energieverteuerungspolitik von Greenpeace, Grünen und Co. ist falsch

EVP-Umweltsprecher weist Vorwürfe zurück.

Brüssel, 09. Juni 2013 (OTS) "Die blinde Energieverteuerungspolitik von Greenpeace, Grünen und Co. ist falsch. Energiepolitik ist auch Sozialpolitik. Jetzt die Energiepreise für Bürger und Unternehmen in die Höhe zu treiben, ist das falsche Signal. Das habe ich Hunderte Male medienöffentlich gesagt. Mir deshalb Intransparenz oder eine Industrieverschwörung zu unterstellen, ist lächerlich. Ich halte mich genau an die Transparenzvorschriften und die Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments", weist der Umweltsprecher der Europäischen Volkspartei (EVP) im EU-Parlament, Richard Seeber, die erhobenen Vorwürfe zurück. "Die Zeitschrift Profil und der Abgeordnete Ehrenhauser sollen Beweise vorlegen, dass ich abgeschrieben hätte", so Seeber.

Seeber erläutert die Position der EVP zur nachträglichen künstlichen Verknappung der CO2-Emissionsrechte in der EU: "Es gibt gar keinen Handlungsbedarf, die Daumenschrauben jetzt anzuziehen. Allen auch vorsichtigen Berechnungen zufolge wird die EU als Ganzes die für 2020 gesetzten CO2-Reduktionsziele erreichen. Außerdem ist es normal, dass in der Wirtschaftskrise – wenn fast alle Preise sinken – auch die Preise für CO2-Zertifikate sinken. Die EU hat sich vor Jahren mit dem Emissionshandelssystem bewusst ein marktwirtschaftliches Klimaschutzinstrument gegeben. Nur weil den Grünen die Preisentwicklung nicht gefällt, werden wir nicht das marktwirtschaftliche Grundprinzip ändern", erklärt Seeber.

Seeber weist darauf hin, dass die kritisierten Änderungsanträge gemeinsame Anträge der EVP-Fraktion sind: "In meiner Rolle als Umweltsprecher der EVP muss ich für alle europäischen Volksparteiabgeordneten, nicht nur für die Österreicher sprechen. Die von mir ausverhandelten Vorschläge habe ich gemeinsam mit Kollegen aus anderen Ländern eingebracht." Seeber hält einen Kompromiss aber nach wie vor für möglich: "Als EVP-Fraktion versuchen wir, auf alle Parteien zuzugehen, die im EU-Parlament

eine Rolle spielen, und einen fraktionsübergreifenden Kompromiss zu finden. Der Abgeordnete Ehrenhauser ist nur eine unbedeutende Randerscheinung", betont Seeber.

"Ich bekenne mich klar zu den Arbeitsplätzen und zum Produktionsstandort Österreich und Europa. Jeder Arbeitsplatz und jeder Betrieb, der Europa aufgrund einer überbordenden Klimaschutzpolitik verlässt, schadet nicht nur der globalen Klimapolitik, sondern auch den europäischen Bürgerinnen und Bürgern", so Seeber abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Richard Seeber, MEP, Tel.: +32-2-284-5468,

richard.seeber@ep.europa.eu

Daniel Köster M.A., EVP-Pressedienst, Tel.: +32-487-384784,

daniel.koster@ep.europa.eu