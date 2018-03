Fußballerinas spielen Turniere nicht gegen- sondern miteinander

Wien (OTS) - Sportstadtrat Christian Oxonitsch besuchte vergangenen Freitag das Abschlussturnier der Fußballerinas des ASVÖ-Wien. Die Fußballerinas sind ein spezielles Sportangebot für Mädchen im Alter von 10 bis 14 Jahren. Im Mittelpunkt steht Fußballspielen als Möglichkeit für ein Miteinander und Integration.

"Ich danke dem ASVÖ, der dieses tolle Projekt vor zwei Jahren ins Leben gerufen hat, allen PädagogInnen und natürlich euch Fußballerinas, die so fleißig mitgemacht haben. Vielleicht macht die eine oder andere ja auch beim Fußballerinas Ferien-Camp mit. Der Frauenfußball ist jedenfalls stark im Kommen, wie die WM in Deutschland gezeigt hat!", so Sportstadtrat Christian Oxonitsch bei der Eröffnung des Turniers.

Im Schuljahr 2012/2013 nahmen vier Schulen mit jeweils mehreren Klassen an dem Programm teil, das mit dem Abschlussturnier in den Turnsälen des BRG Rosasgasse seinen Abschluss fand. Mit dabei waren etwa auch Schülerinnen der Alazhar International School in Floridsdorf.

Während den Sommerferien haben die Mädchen noch die Möglichkeit, an betreuten Ferienprogrammen teilzunehmen. Im Mittelpunkt stehen neben dem Fußball-Training auch Aktivitäten, die das soziale Miteinander fördern sowie die Körperwahrnehmung gezielt verbessern.

Weitere Informationen unter http://www.fussballerinas.at.

Pressebilder demnächst unter http://www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Florian Weis

Mediensprecher Stadtrat Christian Oxonitsch

+43 1 4000 81440

Tel.: +43 676 8118 81440

florian.weis @ wien.gv.at

http://www.oxonitsch.at/