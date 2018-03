BZÖ-Petzner für U-Ausschuss zu Notverstaatlichung der Hypo Alpe Adria

Wien/Klagenfurt (OTS) - Der stellvertretende Klubobmann des BZÖ, Stefan Petzner, kündigt heute einen Antrag auf die umgehende Einsetzung eines Hypo Uuntersuchungsausschusses an: "Ich bin dafür und werde mit dem BZÖ auch einen entsprechenden Antrag stellen, einen Untersuchungsausschuss zur Notverstaatlichung der Hypo Alpe Adria und der Verantwortung der BayernLB für die Hypo-Pleite einzusetzen." Petzner begründet dies damit, dass es immer klarer werde, dass es im Zuge der Notverstaatlichung offenbar zu äußerst aufklärungswürdigen Handlungen seitens des Finanzministeriums und der Bayern gekommen sei und ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss das perfekte Mittel sei, um abseits der laufenden Ermittlungen der Justiz auch die politische Dimension aufzuklären".

Auch der Hypo-Untersuchungsausschuss in Kärnten habe sich niemals mit der Zeit ab 2007, der Verantwortung der Bayern und der Notverstaatlichung befasst. Gerade Milliardenverluste durch politisches versagen der Finanzminister, der Verdacht der Freunderlwirtschaft zwischen ÖVP und CSU, der jetzige offenbar katastrophal verhandelte Verkauf der Kärntner Hypo aneine indische Investorengruppe, die Weigerung der ÖVP eine Bad Bank zu schaffen, wie es bei der Kommunalkredit sofort möglich war, oder die bewusste Verwechslung von Ausfallsbürgschaften mit Landeshaftungen, um die Hypo und Kärnten an die Wand zu spielen, müssen untersucht werden. Wir als BZÖ stehen hier für völlige Aufklärung und fordern deshalb einen Untersuchungsausschuss, der über den Sommer permanent tagen könnte und sicherlich in drei Monaten abgeschlossen sein kann", so Petzner.

