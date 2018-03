ASFINAG: "POLLI" IST DER SYMPATHISCHE STAR DER NEUEN ASFINAG-INFOTAFELN

Neues Design für bessere Information über Baustellen und alle Erhaltungsmaßnahmen

Graz/Wien (OTS) - Grundsätzlich nennt man die bekannten Baustellenhütchen, die bei allen Arten von Arbeiten an Straßen zu sehen sind, Leitkegel oder auch "Pylonen". Doch diese Bezeichnungen waren uns von der ASFINAG doch ein wenig zu technisch. Im Zuge der Neugestaltung der Baustellen-Infotafeln wurde diesen also nicht nur ein völlig neues Design, sondern dem Leitkegel mit "Polli" auch gleich ein neuer Name verpasst. "Polli" heißt somit der Star, der auf den neuen ASFINAG-Infotafeln über Baustellenlänge und Erhaltungsmaßnahmen informiert oder auch appelliert, das Tempolimit im Baustellenbereich zu beachten respektive ausreichend Abstand zu halten.

Beim Inhalt der neuen Baustellentafeln wurde kräftig aufgeräumt, um mehr Platz für die wesentlichen Informationen zu schaffen - eben was gemacht wird und wie lange es dauert. Die Schrift (TERN) ist besonders gut lesbar, sie wurde speziell für Straßenschilder entwickelt. Die Info-Tafeln mit "Polli" in 3-D-Optik gibt es in verschiedensten Ausführungen, etwa für Markierungs- oder Mäharbeiten, für Arbeiten in der Nacht oder unter einer Brücke. Dadurch sollen die Verkehrsteilnehmer auch über die Art der Tätigkeiten informiert werden, die eventuell nicht sofort beim Vorbeifahren zu erkennen sind. Und am Ende der Verkehrsbeschränkung steht künftig auch immer ein "Polli", der "Gute Fahrt" wünscht.

Alle Tipps für eine sichere Fahrt auf asfinag.at

Größtmögliche Sicherheit, immer weniger Verkehrsbehinderungen und bestes Service auf Autobahnen und Schnellstraßen sind für die ASFINAG Programm: Jeder zweite Euro, den die ASFINAG investiert, fließt in die Verkehrssicherheit. Alles Wissenswerte und wichtige Infos rund um eine sichere Fahrt bietet die neue Broschüre "Ich komm sicher gut an - mit den ASFINAG Verkehrssicherheits-Tipps von A-Z". Gratis-Bestellmöglichkeit sowie viele weitere Tipps finden Sie auf www.asfinag.at !

