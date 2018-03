Albert Scheiblauer zum neuen Vorsitzenden der Jungen Generation in der SPÖ NÖ gewählt

Scheiblauer: "Wir brauchen MEHR vom Leben!"

St. Pölten (OTS/SPI) - Die Junge Generation in der SPÖ NÖ (JG NÖ) hat bei ihrer gestrigen Landeskonferenz, unter dem Motto "laut.lebendig.jgnoe", in Seefeld-Kadolz laut und lebendig Albert Scheiblauer mit 100 Prozent zum neuen Vorsitzenden gewählt. Scheiblauer löst damit Katharina Kucharowits, die derzeitige JG-Bundesvorsitzende, nach sechs Jahren als Vorsitzende in Niederösterreich ab.

"Wir wollen MEHR vom Leben! Und das heißt, aus dem Hamsterrad auszubrechen. Denn nicht das Funktionieren im Job ist entscheidend für eine Gesellschaft, sondern vor allem das freiwillige Engagement in Vereinen und Organisationen. Daher fordern wir eine Verkürzung der Arbeitszeit und eine Reduzierung von Überstunden und das jetzt!", so der neu gewählte Vorsitzende Albert Scheiblauer in seiner Antrittsrede.

Wir brauchen Wohnungen, die wir bezahlen können

Auch das Thema Wohnen wird in der politischen Arbeit von Scheiblauer eine wesentliche Rolle spielen. "Es kann nicht sein, dass es nahezu unmöglich ist, sich als junger Mensch in Niederösterreich die eigenen vier Wände zu leisten. Wir fordern Wohnungen, die wir bezahlen können. Egal ob für Singles oder Jungfamilien!", so Albert Scheiblauer weiter.

Junge Familien brauchen mehr Information und Unterstützung

Scheiblauer kritisiert die oftmals fehlende Information für Jungfamilien, ob im rechtlichen oder gesundheitlichen Bereich: "Junge Familien werden häufig mit offenen Fragen zur Väterkarenz, zur Kinderbetreuung oder auch zum Jobwiedereinstieg alleine gelassen. Wir haben mit den SPÖ Frauen gemeinsam ein stückweit mit unserem mehr als erfolgreichen Babyalarm-Kalender Abhilfe geschaffen. Diese Informationsschiene werden wir verstärkt ausbauen und junge Eltern weiterhin unterstützen."

Top-Jugend-Ticket auch für Studierende

Einen weiteren Schwerpunkt seiner politischen Arbeit sieht Scheiblauer auch in der Umsetzung des Top-Jugend-Tickets für Studierende. "Setzen wir endlich auch das Top-Jugend-Ticket für Studierende um. 60 Euro für alle jungen Menschen, die sich in Ausbildung befinden, das muss doch in Niederösterreich machbar sein!", so Scheiblauer abschließend.

Unter den Ehrengästen der JGNÖ-Landeskonferenz befanden sich Landeshauptmann-Stv. Mag. Karin Renner, MEP Karin Kadenbach, Landesfrauenvorsitzende NRin Gabriele Binder-Maier, NR Hubert Kuzdas (Bezirk Mistelbach) und LAbg. Mag. Günther Sidl (Bezirk Melk), LAbg. Gerhard Razborcan(Bezirk Wien-Umgebung), LAbg. Ilona Tröls-Holzweber (Bezirk St. Pölten) sowie Bgm. Georg Jungmayer (Seefeld-Kadolz), SPÖ-Bezirksparteivorsitzender Werner Gössl (Bezirk Hollabrunn) und die Bundesvorsitzende der Jungen Generation in der SPÖ, Katharina Kucharowits, die sich, als erste Gratulantin für ihren Nachfolger einstellt: "Ich gratuliere Berti sehr herzlich zu seiner Wahl zum Vorsitzenden und wünsche ihm viel Erfolg und Kraft, aber vor allem Spaß für seine neue Aufgabe. Ich freue mich auf weitere gute Zusammenarbeit!"

Zur Person:

Albert Scheiblauer ist am 03. April 1987 geboren. Er ist seit acht Jahren in der Jungen Generation Brunn am Gebirge aktiv und seit Jahren im Landesvorstand der JG NÖ vertreten. Im September 2012 wurde er zum geschäftsführenden Vorsitzenden der JG NÖ ernannt. Beruflich ist der leidenschaftliche Tischtennisspieler in der Arbeiterkammer Niederösterreich als juristischer Mitarbeiter beschäftigt und in seiner Heimatgemeinde Brunn am Gebirge im Gemeinderat vertreten.

Albert Scheiblauer sieht seine politischen Schwerpunkte in der Arbeitsmarkts- und Arbeitsrechtspolitik sowie der Netzpolitik und der Fokussierung auf eine kreative und moderne politische Kommunikation.

