Einsatz des Bundesheer bestätigt Ergebnis der Volksabstimmung

Team Stronach fordert verstärkte direkte Mitsprache der BürgerInnen im Parlament

Baden (OTS) - "Der Assistenzeinsatz des Bundesheeres beim Hochwasser hat gezeigt, wie richtig die Entscheidung der Bevölkerung bei der Volksabstimmung über die Wehrpflicht war." Das stellte heute die Landesobfrau des Team Stronach für NÖ, Landesrätin Elisabeth Kaufmann-Bruckberger fest, die sich vergangene Woche selbst von den Leistungen und dem Einsatz der Soldaten überzeugt hatte.

Das Ergebnis der Volksabstimmung pro Wehrpflicht zeige einmal mehr, so Kaufmann-Bruckberger, wie wichtig die Meinung der Bürger und deren direkte Einbindung in politische Entscheidungsprozesse ist. Daher schlägt das Team Stronach in seinem Grundsatzprogramm auch vor, künftig österreichweit 50 Bürger, die frei von parteipolitischen Bindungen sind, zu Nationalratsabgeordneten zu wählen.

50 direkt gewählte Bürger als Gegengewicht zu Parteienvertretern

Diese Bürger sollten im Parlament das Gegengewicht zu jenen Abgeordneten sein, die durch parteipolitische Listenbildung ins Parlament kommen. Kaufmann-Bruckberger: "Wir sind für eine Reform des politischen Systems, in dem künftig die Bürger auch direkten Einfluss auf die Gesetzgebung haben. Diese Bürgervertreter sollten nur dem eigenen Gewissen verpflichtet sein und ihre Erfahrung und ihr Sachwissen nutzen. Sie würden mit ihrem Verstand und mit ihrem Herzen stimmen, weil sie sich fragen würden, welche Lösung gut für sie, ihre Familien und ihre Kinder wäre."

