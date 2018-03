M. Ehrenhauser zu Seeber: "Wir brauchen noch mehr Transparenz"

Legislativer Fußabdruck gefordert - Bürger sollen sehen, für welche Lobbys EU-Abgeordnete Anträge einbringen

Wien (OTS) - Brüssel - Wie aus dem Leitartikel der aktuellen Ausgabe des Magazins Profil hervorgeht, bringt der ÖVP-Abgeordnete Richard Seeber zum Teil mit Forderungen der Industriellenvereinigung wortidente Änderungsträge ein, um eine Emissionsminderungsmaßnahme der EU-Kommission zu verhindern. "Politiker müssen sich am Gemeinwohl und nicht an Partikularinteressen orientieren. Seeber sieht sich aber offenbar nicht den Wählern, sondern nur der Industrie verpflichtet", so der unabhängige EU-Abgeordnete Martin Ehrenhauser.

Ehrenhauser fordert einen verpflichtenden legislativen Fußabdruck für alle EU-Abgeordnete, die Änderungsanträge einbringen. "Nach dem Fall Strasser hat sich im EU-Parlament viel bewegt. Aber wir brauchen noch mehr Transparenz und klare Regeln. Nur wenn EU-Abgeordnete offenlegen müssen, von wem sie Anträge übernehmen, können die Bürger erkennen, für welche Lobbys sich EU-Abgeordnete einsetzen", betont Ehrenhauser.

Der unabhängige Abgeordnete weist in diesem Zusammenhang auf die Initiative www.lobbyplag.eu hin, die für die EU-Datenschutzreform auflistet, welche Interessen die einzelnen Abgeordneten vertreten.

Hinweis: Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen liegen in der alleinigen Verantwortung der jeweiligen Verfasser und geben nicht unbedingt den offiziellen Standpunkt des Europäischen Parlaments wieder.

