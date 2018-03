Radiologie ist mehr als "Röntgen"

Am bewegenden Schicksal einer vom Leben schwer getroffenen Frau wird im aktuellen Vinzenz magazin gezeigt, was Radiologie heute leisten kann.

Wien (OTS) - Bei den in der Medizin eingesetzten bildgebenden Verfahren wurden im vergangenen Jahrzehnt riesige Fortschritte erzielt. Dadurch eröffnen sich nicht nur in der Diagnose, sondern auch in der Therapie völlig neue Wege. Über ein beeindruckendes Beispiel berichtet das aktuelle Vinzenz magazin in seiner Titelgeschichte: Radiologen im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz konnten mit Hilfe von bildgebenden Verfahren einer Patientin den Weg in ein neues Leben ebnen.

Das Aussehen dieser heute 49jährigen Frau war durch ein Feuermal und vor allem eine große Beule unterhalb des Kieferknochens massiv beeinträchtigt. Sie hatte drei ergebnislose Operationen hinter sich und litt derart massiv an ihrem Makel, dass sie schwere Depressionen und Alkoholsucht völlig aus der Bahn geworfen hatten. Primarius Priv.-Dozent Dr. Peter Waldenberger von den Barmherzigen Schwestern Linz gelang es, mit Ultraschall und Magnetresonanz-Tomographie erstmals die tatsächliche Ursache der großen Beule zu finden: ein riesiger Blutschwamm im Zuge einer venösen Fehlbildung in der rechten Gesichtshälfte.

Auf Basis dieser Erkenntnisse konnte der Mediziner der Patientin dann auch helfen. Durch Sklerosierung gelang es, den Blutschwamm fast völlig zum Verschwinden zu bringen. Diese Behandlung ist vergleichbar mit einer Verödung bei Krampfadern. Dabei helfen bildgebende Verfahren bei der genauen Lokalisierung der zu verödenden Venen. Heute - nach 14 Behandlungen in sechswöchigem Abstand - ist die Patientin fast nicht wieder zu erkennen und ihr Leben hat sich um 180 Grad gedreht.

Dieser erfolgreiche Eingriff ist nur ein Beispiel für neue Therapieformen, die die sogenannte interventionelle Radiologie heute bei den Barmherzigen Schwestern Linz ermöglicht. Punktgenaue Brust-Biopsie gehört ebenso dazu wie Drainagen z.B. bei Abszessen in der Lunge, im Bauch oder Gallengang. Gebärmutter-Myome können über eine magnetresonanzgesteuerte fokussierte Ultraschalltherapie schonend behandelt werden, selbst kleine Tumore lassen sich mit Ultraschall oder Computertomografie "verkochen". "Früher hieß die Abteilung 'Röntgen', heute 'Diagnostische und Interventionelle Radiologie', das trifft unsere Arbeit besser", erläutert Dr. Waldenberger in der neuen Ausgabe des Vinzenz magazins.

Ein anderer Artikel der Zeitschrift berichtet über die erstmalige Anwendung einer neuen Stammzellentherapie in Österreich im Herz-Jesu Krankenhaus Wien. Diese an der Universitätsklinik Bologna entwickelte Methode ermöglicht es, defekte Knorpel, die etwa die Bewegung massiv beeinträchtigen und starke Schmerzen verursachen, durch vom Körper selbst gebildete neue Knorpelzellen zu "reparieren". Dabei wird dem Körper Knochenmark entnommen, daraus gewinnt man während der OP die Stammzellen, trägt sie auf ein spezielles Fließ auf, das an jener Stelle des defekten Knochens platziert wird, wo es dann Knorpelersatz bildet. Außergewöhnlich an der neuen Methode ist, dass sie nur einen einzigen Eingriff erfordert.

Primarius Univ.-Doz. Dr. Wolfgang Schneider, Leiter der Abteilung für Orthopädie und orthopädische Chirurgie am Herz-Jesu Krankenhaus, führte diese Operation erstmals bei einer 56jährigen Patienten durch. Sie war ein voller Erfolg und brachte der Betroffenen wieder schmerzfreie Beweglichkeit zurück. Mittlerweile wurde eine Reihe weiterer Patienten mit dieser Behandlung geholfen, die - so Studien von Medizinern aus Bologna - auch langfristig erfolgreich ist. Das Resümee von Orthopäde Wolfgang Schneider im Vinzenz-Magazin: "Diese Stammzellen sind kein 100 Prozent perfekter Knorpel, aber das Beste, was man erreichen kann."

Eine völlig andere Form des Heilens zeigt ein Artikel über die Arbeit der Logopäden im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried. Immer öfters wird in der Logopädischen Ambulanz des Krankenhauses bei Kleinkindern eine verzögerte Sprachentwicklung festgestellt. In solchen Fällen ist es, so Alexandra Brünner, Leiterin der Logopädie am Krankenhaus, sehr wichtig, möglichst bald mit gezielter Behandlung zu beginnen. "Von selbst" bessert sich die verzögerte Sprachentwicklung nämlich meist nicht: "Nur 30 Prozent dieser sogenannten ,Late Talker holen die verzögerte Sprachentwicklung bis zum Alter von vier Jahren auf", sagt Brünner. Einfach abzuwarten wäre daher der größte Fehler und könnte auch für die schulischen Leistungen und die berufliche Karriere schwere Folgen haben. Denn, wie Alexandra Brünner im Vinzenz Magazin betont: "Das Denken entwickelt sich parallel zur Sprache."

Nicht Medizin, sondern gelebte Nächstenliebe steht im Mittelpunkt eines anderen Beitrages im neuen Vinzenz magazin. Er berichtet über die Arbeit von Ordensschwestern für die Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution. Sechs Frauenorden gründeten dazu im Sommer des Vorjahres Solwodi Österreich, nach dem Vorbild der 1985 von einer Ordensschwester in Kenia geschaffenen Organisation Solwodi (Solidarity with women in distress/Solidarität mit Frauen in Not). Österreichische Obfrau ist Provinzvikarin Schwester Patricia Erber, die sich seit mehreren Jahren mit ihrem Orden, den Salvatorianerinnen, gegen Menschenhandel engagiert.

Solwodi Österreich schuf im Herbst des Vorjahres eine Schutzwohnung für Zwangsprostituierte (die zweite in Österreich). Sieben Frauen mit sechs Kindern leben dort in Sicherheit. Sie werden von den Ordensfrauen beraten und unterstützt. Die Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen gewährleistet, dass auch die Angehörigen der Frauen in der Heimat sicher sind. Ziel der "Hilfe zur Selbsthilfe" ist es, dass die Bewohnerinnen nach spätestens einem Jahr ausziehen und auf eigenen Beinen stehen können. Damit die Ordensschwestern den Frauen in Not helfen können, brauchen sie allerdings selbst Hilfe - in Form von Geldspenden, langfristig haltbaren Lebensmitteln, Gutscheinen von Handelsketten (z.B. für Hygieneartikel, Windeln einlösbar). Informationen:

http://www.solwodi.at/.

Die neueste Ausgabe des Vinzenz Magazins mit vielen weiteren interessanten Beiträgen steht ab sofort unter www.vinzenzgruppe.at zum kostenlosen Download im pdf-Format bereit.

Rückfragen & Kontakt:

Annemarie Kramser

Vinzenz Gruppe Krankenhausbeteiligungs- und Management GmbH, Wien

Leitung Kommunikation

Gumpendorfer Straße 108, 1060 Wien

Mobil : +43 /664 412 50 39

E-Mail :annemarie.kramser @ vinzenzgruppe.at

www.vinzenzgruppe.at