Wien startet in die Radwoche

Am Montag, 10. Juni, eröffnet die RadArena am Rathausplatz für große und kleine Radbegeisterte

Wien (OTS) - Die kommende Woche läutet den Höhepunkt des von der Stadt Wien ausgerufenen RadJahres ein. Die Radwoche, das städtische Rahmenprogramm zur internationalen Fachkonferenz Velo-city, startet mit der RadArena am Montag. Mit einem bunten und informativen Programm am Rathausplatz wird das Fahrrad als einfaches, schnelles und sicheres Verkehrsmittel in der Großstadt erlebbar gemacht.

"Wir wollten urbanes Radfahren nicht nur in einer Konferenz besprechen, sondern für die Wienerinnen und Wiener erlebbar machen", begründet Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou das Programm.

"Die RadArena vor dem Rathaus richtet sich an große und kleine Radbegeisterte in Wien", so Wiens Radverkehrs-Beauftragter Martin Blum. "Selbstverständlich ist es auch eine tolles Angebot für diejenigen, die das Radfieber noch nicht gepackt hat oder die ihr Rad schon zu lange im Keller stehen haben", ergänzt Blum.

Besonders erfreulich ist, dass mit "Tom Turbo" Österreichs wohl berühmtestes Fahrrad als fixer Bestandteil der RadArena gewonnen wurde.

Die RadArena wird den Rathausplatz vom 10. bis 16. Juni 2013 in ein großes Action- und Infozentrum in Sachen Fahrrad verwandeln. Hier dreht sich alles ums urbane Radfahren. Täglich finden Workshops, Info-Veranstaltungen, Selbstsicher-Radfahr-Kurse, Wettbewerbe, Show-Acts und Mitmachaktionen statt. Informieren und Ausprobieren heißt es bei der großen Urban-Bike-Ausstellung mit Sorglos-Rad, E-Bikes, uvm. Fahrrad-Fahrtrainings und eine Fahrrad-Wasch-Station runden das Angebot der Rad-Arena ab. Die Rad-Arena ist von 11.00 bis 19.00 Uhr geöffnet.

Programm RadArena

Kinderkurse:

In Abstimmung mit dem Wiener Stadtschulrat beleben Schülerinnen und Schüler aus Wien den Rathausplatz. Jeden Tag werden Fahrradkurse angeboten.

Workshops täglich 15.00 - 17.00 Uhr

Montag: Bike-Polo-Workshop

Dienstag: Selbst-Reparier-Kurs

Mittwoch: Bike-Polo-Workshop

Donnerstag: Selbst-Reparier-Kurs

Freitag: SelbstSicherRadfahren

Slowbike-Contest Montag und Mittwoch 17.00 Uhr

Der Slowbike-Spirit erfasst Wien. Wer schafft am langsamsten die 10m Strecke? Auf den Gewinner warten schöne Preise. Jeder kann mitmachen.

Lastenrad-Rennen Dienstag und Freitag 17.00 Uhr

Wer macht das Lastenrad-Rennen? Packende Duelle der Leichtgewichte mit schwerer Beladung. Wer ein Lastenrad hat, macht mit!

Falter-Fahrrad-Flohmarkt Samstag 10.00 - 15.00 Uhr

Räder rasch verkaufen oder günstig erstehen!

Tom Turbo 10. Juni - 14. Juni

111 fabelhafte Tricks hat das tollste Fahrrad der Welt drauf. Bei der Fotostation können sich Kinder als Juniordetektive verkleiden und mit Tom Turbo fotografieren lassen. Oder sie machen Schnappschüsse mit den "okidoki"-Stars an der "okidoki"-Familie-Fotowand (bitte eigene Kamera mitbringen).

Ihr Geschick können alle an der Tom Turbo Bastelstation und beim Schmieröl-Dosenwerfen beweisen. Am Freitag, 14. Juni, um 16.00 Uhr steht eine Autogrammstunde mit Thomas Brezina auf dem Programm.

Testen:

E-Bike Adventure mit großem E-Bike-Test, jeweils 11.00 - 18.00 Uhr. Im Mittelpunkt steht das größte 3-D-Straßenbild Wiens. Bei dem Wien-Trip der besonderen Art fährt man über scheinbare Schluchten und kann mit fantasiereichen Action-Fotos eines der Test-Bikes gewinnen. Testräder: Falträder, Lastenräder, E-Bikes und Citybikes kann man beim FahrRADhaus on Tour direkt am Rathausplatz gratis testen. Lichtbildausweis mitbringen!

Das Programm zur Radwoche und zur RadArena findet sich unter www.fahrradwien.at und unterwww.facebook.com/fahrradwien (Schluss)red

Rückfragen & Kontakt:

Christian Rupp

Fahrrad Wien

Öffentlichkeitsarbeit und Event

Telefon: 01 4000-49903

Mobil: 0676 8118 49903

E-Mail: christian.rupp @ radagenturwien.at

www.FahrradWien.at