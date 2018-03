Hohe Auszeichnung für die NÖ Veranstaltungsreihe "Europa & Wir - Dialog der Generationen"

LH Pröll: Generationenübergreifender Gedankenaustausch zu Europa stärkt gegenseitiges Verständnis

St. Pölten (OTS/NLK) - Erfreut zeigen sich Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll und Landesrätin Mag. Barbara Schwarz darüber, dass der Bürgerpreis des Europäischen Parlaments 2013 an Niederösterreich geht - und zwar an die Veranstaltungsreihe "Europa & Wir - Dialog der Generationen".

Diese wurde im Jahr 2012 - zu Beginn des Europäischen Jahres des aktiven Alterns und der Generationensolidarität - auf Initiative von Landesrätin Mag. Barbara Schwarz und des Regionalmanagements Niederösterreich gemeinsam mit dem Seniorenreferat des Landes Niederösterreich, dem Landesschulrat für Niederösterreich und EuropeDirect - der Info-Stelle des Landes Niederösterreich - ins Leben gerufen. Schülerinnen und Schüler diskutieren dabei mit SeniorinnenvertreterInnen an den Schulen und im Rahmen von Regional-Veranstaltungen über unterschiedliche Aspekte und Sichtweisen von Jung und Alt zur Europäischen Union.

"Seit Beginn 2012 haben sich dank dieser Veranstaltungsreihe bis heute rund 3.500 Menschen in Niederösterreich intensiv mit den europäischen Grundrechten und mit Vor- und Nachteilen der Europäischen Union auseinandergesetzt. Dieser Erfahrungsaustausch zwischen Alt und Jung ist deshalb so erfolgreich, weil Menschen am besten durch die Schilderung von Erlebtem lernen. Und dieser Europäische Preis zeigt uns, dass wir mit unseren Bemühungen um die Festigung des Europäischen Gedankens in der Bevölkerung richtig liegen", freut sich Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll über die Auszeichnung durch das Europäische Parlament.

"Nur wer um die Geschichte weiß, kann aus ihr Lehren ziehen und dazu beitragen, dass sich ihre negativen Ausprägungen nicht auch in die Zukunft auswirken", betont Pröll. "Dieser generationenübergreifende Gedankenaustausch öffnet der Jugend die Augen für Wichtiges, Notwendiges, aber auch Gefährliches und zeigt den älteren Menschen, was die Jugend aus jenen Grundsteinen macht, die sie gelegt haben. Generationsübergreifende Verständigung beginnt in der Familie und endet auf europäischer Ebene. Sie ist die beste Basis dafür, den Frieden nicht als Selbstverständlichkeit anzusehen und sozialen Frieden zu sichern", so der Landeshauptmann.

Für Schwarz zeigt der Preis, wie wichtig es ist, Erfahrungen auszutauschen, Fragen zu stellen und Bedenken auszuräumen. "Mit dieser Veranstaltungsreihe tragen wir dazu bei, dass sich mündige Bürger ein differenziertes Bild zum Thema Europäische Union machen. Ich bin überzeugt davon, dass viele Menschen gar nicht wissen, wie viel Europa in ihrem direkten Umfeld steckt. Wir müssen die Informationspolitik noch viel transparenter gestalten, um so zu einem neuen Bewusstsein beizutragen. Nur so können sich die Menschen ein Bild davon machen, wie wichtig ein gemeinsames Europa tatsächlich ist - nicht nur aus friedenspolitischer Sicht, sondern vor allem auch für die positive Entwicklung unserer Gemeinden und Regionen", so Schwarz.

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12172

www.noe.gv.at/nlk