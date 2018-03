Lunacek: "Schluss mit der Klimaschutz-Blockade der ÖVP im Europaparlament"

Grüne: Kommissions-Notreparatur des Emissionshandels darf nicht zu Fall gebracht werden

Wien (OTS) - "Der Emissionshandel ist in der Krise. Der Preis für Verschmutzungsrechte ist viel zu niedrig, um einen Anreiz für Investitionen in saubere Technologien zu setzen. Eine konservativ-liberale Mehrheit im Europaparlament und - wie aus dem aktuellen Profil-Leitartikel hervorgeht - an vorderster Front ÖVP-Abgeordneter Richard Seeber, sind aber offensichtlich nicht bereit auch nur die geringste Maßnahme zur Rettung des Emissionshandels zu unterstützen. Dass Seeber mit seinem Antrag am 19. Juni im Umweltausschuss des EU-Parlaments den sogenannten Backloading-Vorschlag der Kommission zu Fall bringen will, passt in dieses Bild und entlarvt die Klimaschutzrhetorik der Volkspartei als das was sie ist: viel heiße Luft, aber nichts dahinter! Die Blockade des Kommissionsvorschlags wäre ein politischer Skandal und ein Armutszeugnis für die europäische Klimapolitik", kritisiert Ulrike Lunacek, Vizepräsidentin der Grünen im Europaparlament und Europasprecherin der österreichischen Grünen. Im Leitartikel der aktuellen Ausgabe des Wochenmagazins Profil wird Seebers verheerende Rolle bei den Klimaschutz-Verhandlungen im Europaparlament an den Pranger gestellt. Mit dem von Seeber bekämpften "Backloading" will die Kommission das Überangebot von Emissionszertifikaten im Emissionshandel kurzfristig verringern und damit den Emissionshandel effektiver machen.

Lunacek: "Die Argumentation der konservativen KollegInnen, dass es der Markt selber regeln soll ist geradezu zynisch. Es waren doch auch die konservativen EU-PolitikerInnen, die dafür gesorgt haben, dass der Emissionshandel mit den Fehlern und Schlupflöchern ausgestattet wurde, die nun das Funktionieren des wichtigsten Klimainstruments der EU verhindern. Diese Fehler nicht beheben zu wollen, beweist, dass das eigentliche Ziel von Seeber und FraktionskollegInnen die Zerstörung des Emissionshandels ist. Die Zeit für kleine Schritte ist vorbei. Die Vorschläge der EU-Kommission zur Notreparatur des Emissionshandels dürfen nicht neuerlich zu Fall gebracht werden. Ohne ehrgeizige Ziele und einen funktionierenden Emissionshandel kann die EU auch international kaum noch glaubwürdig für weitere Klimaanstrengungen eintreten."

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at