Greenpeace: ÖVP darf EU-Klimaschutzmaßnahmen nicht verhindern!

EU-Abgeordneter Seeber schreibt Anträge zur Reparatur des Emissionshandels von Industrie ab

Wien (OTS) - Der ÖVP-Abgeordnete Richard Seeber will am 19. Juni im Umweltausschuss des Europäischen Parlaments - im Widerspruch zur Position seines Parteifreundes Umweltminister Nikolaus Berlakovich -die Ablehnung einer entscheidenden EU-Klimaschutzmaßnahme beantragen. Darüber hinaus bringt Seeber mehrere Änderungsanträge ein, die auf eine Verwässerung des Kommissionsvorschlags zur Notreparatur des Emissionshandelssystems abzielen. Seine Anträge gleichen dabei zum Teil wortgleich einem per Lobby-Brief an EU-Politiker ergangenen Forderungskatalog der Industriellenvereinigung, wie Ulla Kramar-Schmid in ihrem Leitartikel in der am Montag erscheinenden Ausgabe des Nachrichtenmagazins Profil bestätigt.

"Während Seeber in der Öffentlichkeit Emissionssenkungen fordert, rückt er als EU-Politiker keinen Millimeter von der Position der Industrielobby ab und versucht die wichtigste Klimaschutzmaßnahme der EU in diesem Jahr zu verhindern. Die ÖVP muss beim Klimaschutz endlich Farbe bekennen", fordert Greenpeace-Klimasprecherin Julia Kerschbaumsteiner. Bereits vor zwei Wochen hatte Seebers Fraktionskollege Paul Rübig in Straßburg versucht, ein verpflichtendes Ziel zum Ausbau erneuerbarer Energien in einer Resolution des Europaparlaments zu verhindern.

Neben der ÖVP müssten auch Europaparlamentarier der SPÖ "eine gemeinsame Linie, die sich an den sozialdemokratischen EU-Abgeordneten Karin Kadenbach und Hannes Swoboda orientiert" finden. Bei einer ersten Abstimmung im April hatten sich drei Mandatare der SPÖ in Straßburg der Stimme enthalten.

Hintergrund beim so genannten "Backloading" ist ein zentraler Baustein der europäischen Klimapolitik: Um den CO2-Ausstoß zu senken, wurde das Europäische Emissionshandelssystem eingeführt. Mit dem Emissionshandel werden Umweltkosten, die durch Emissionen entstehen, "bepreist". Im Gegenzug werden so auch Umweltinvestitionen, die zu CO2-Einsparungen führen, wirtschaftlich attraktiver. Laut Experten funktioniere das System schon von Anfang an nicht, weil zu viele Zertifikate im Umlauf seien. Die Wirtschaftskrise hat dem Emissionshandel noch weiter zugesetzt. Unternehmen produzieren weniger, dadurch sind Verschmutzungsrechte derzeit zu Diskontpreisen am Markt erhältlich. War ursprünglich ein Preis von rund 30 Euro pro Tonne CO2 vorgesehen, so fiel der Preis wegen Überallokation der Zertifikate zuletzt auf unter 3 Euro. Die Logik des Vorschlags der EU-Kommission: Indem die Anzahl der Emissionszertifikate sinkt, steigt ihr Preis, was zu einem Rückgang der Gesamtemissionen und zu mehr Investitionen in Umwelttechnologien führt.

"EU-Politiker sollen sich im Interesse der Allgemeinheit für eine Energiewende in Europa einsetzen, statt ausschließlich die Interessen der Industrielobby zu bedienen", so Kerschbaumsteiner abschließend.

