Vielfalt auf allen Linien - Wiener Linien setzen Zeichen bei Regenbogenparade

Wien (OTS) - Vizebürgermeisterin Renate Brauner und Stadträtin Sandra Frauenberger freuen sich, dass die Wiener Linien auch heuer wieder die Regenbogenparade um den Wiener Ring mit Straßenbahnen im Regenbogendesign anführen werden.

"Die Wiener Linien bringen Menschen aus allen Ländern der Welt, mit den unterschiedlichsten Lebensentwürfen und Lebensrealitäten in unserer schönen Stadt von A nach B. Mit der Teilnahme an der Regenbogenparade setzen sie ein wichtiges Zeichen für diese Vielfalt," zeigen sich Vizebürgermeisterin Renate Brauner und Stadträtin Sandra Frauenberger erfreut.

"Gerade in einer Zeit, in der es international und auch in Europa wieder zu Vorfällen und öffentlicher Ablehnung gegen Schwule, Lesben und Transgenderpersonen kommt, ist es uns in Wien wichtig gemeinsam ein Zeichen für Offenheit, Toleranz und Respekt zu setzen. Daher sind in Wien auch Regenbogenfahnen als Zeichen für Akzeptanz und Gleichstellung am Rathaus, vielen Amtshäusern und den Straßenbahnen deutlich sichtbar angebracht. Wien ist das Regenbogenherz Österreichs!"

