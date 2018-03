Bis zu 401.000 bei "Prinzessinnenhochzeit in Schweden" in ORF 2

Lisbeth Bischoff und Birgit Fenderl führten durch die Live-Sendung

Wien (OTS) - Gestern, am Samstag, dem 8. Juni 2013, läuteten in Stockholm die Hochzeitsglocken - und bis zu 401.000 Zuseherinnen und Zuseher waren live via ORF 2 dabei, als Prinzessin Madeleine und Chris O'Neill einander das Jawort gaben. Im Schnitt sahen 331.000 die mehr als zweistündige Sendung - die Übertragung wurde bis 17.20 Uhr verlängert -, durch die in bewährter Manier Lisbeth Bischoff und Birgit Fenderl führten. Der Marktanteil lag bei 40 Prozent - beim weiblichen Publikum sogar bei 76 Prozent.

Unterstützt wurden sie im Studio durch Walburga Habsburg Douglas, Otto Habsburgs jüngste Tochter, die als Politikerin in Schweden lebt, den Historiker Karl Vocelka, den Präsidenten der schwedischen Handelskammer, Johan L. Eliasson, und den Bestsellerautor Georg Markus.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Der nächste royale Event kann bereits notiert werden. Am Samstag, dem 15. Juni, überträgt ORF 2 live ab 10.45 Uhr "Trooping the Colour", die traditionelle Feier zum offiziellen Geburtstag von Königin Elizabeth II. mit der Flaggenparade der königlichen Garde. Redakteur und "Trooping the Colour"-Fan Jürgen Pettinger wird gemeinsam mit Adelsexpertin Lisbeth Bischoff im Studio den Militärhistoriker Christoph Hatschek und den Bestsellerautor Georg Markus begrüßen.

